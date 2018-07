Le gouvernement en visite à Orofara, Nivee et Papara

La première étape s’est effectuée à Mahina, à l’entrée du village d’Orofara pour l’inauguration du pont. Les intempéries de 2017 avaient emporté la structure et les habitants n’avaient plus de moyen d’accès digne de ce nom. La structure, entièrement financée par le Pays, est désormais opérationnelle. Le maire Damas Teuira a profité de l’occasion pour souligner la bonne coopération entre le Pays et la commune et évoqué les projets pour cette vallée, notamment la réalisation d’un sentier de randonnées. Pour sa part, le président a souligné son attachement au village d’Orofara et la nécessité pour ses habitants d’avoir des activités économiques, que ce soit dans le tourisme, l’agriculture ou l’artisanat.