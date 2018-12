Le gouvernement en tournée aux Tuamotu-Est

PAPEETE, 3 décembre 2018 - Edouard Fritch a conduit une tournée gouvernementale dans six atolls des Tuamotu, à Reao, Pukarua, Fangatau, Fakahina, Napuka et Puka Puka, le week-end dernier.



Le président de la Polynésie française était accompagné des ministres Tearii Alpha, Jacques Raynal et René Temeharo. Tous quatre ont participé à une tournée officielle de vendredi à dimanche. La délégation s’est d’abord rendue, vendredi à Reao, commune associée de la commune Pukarua. Reao est un atoll situé à 4 heures d’avion de Tahiti. L’île compte 350 habitants. Arrivée vers 10 h 30, la délégation a été accueillie par le 1er adjoint au maire, monsieur Tetaiamoearo. Lors de l’arrivée sur l’atoll, le président a également retrouvé l’ancien maire, Tihoti Aa.



La délégation gouvernementale et la population de Reao se sont ensuite rassemblées à la mairie pour un échange sur la situation de la Polynésie et sur les projets utiles à l’atoll de Reao. Ainsi, la priorité de la commune réside dans la construction d’un mur de protection servant à protéger l’abri de survie, la centrale hybride, le hangar communal et la centrale d’eau potable. Les études ayant été achevées, la construction du mur de protection devrait démarrer au cours du second trimestre 2019. De même, à la suite du bétonnage récent de la route de l’île, la commune a investi dans l’acquisition d’un bus de 18 places pour le transport scolaire et le transport public, notamment pour les personnes âgées.



Cet investissement communal a bénéficié d’une aide du Pays au travers de la Délégation pour le développement des communes (DDC). Enfin, la commune a également bénéficié du transfert d’une parcelle de 2,2 hectares du Pays pour le futur projet d’un espace sportif. La population a évoqué pour sa part des sujets relatifs à la voirie pour la desserte vers les propriétés éloignées du village, à la desserte maritime entre Tahiti et Reao, ou encore à l’accès de la population de Reao aux îles Actéon.



La population de Reao a adressé ses remerciements au gouvernement pour les différents soutiens obtenus par les associations de l’île. La délégation officielle a ensuite visité la ferme apicole de M. Temaeva, dotée aujourd’hui d’une cinquantaine de ruches. Sa production de plus d’une tonne par an est entièrement écoulée sur le marché de Tahiti. M. Temaeva, formé au CED de Rikitea, avec également une formation au CFPA, est totalement autonome dans sa filière de production. Puis, le 1er adjoint au maire a montré au président et au ministre de l’Equipement le site de construction de la future digue de protection.