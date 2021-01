Le gouvernement en représentation à Raiatea

À ce titre, dans la foulée, la délégation a pris le chemin de la traversière (qui rejoint Faaroa à Fetuna au sud de l'île) pour visiter le site des Gabbros, ces fameuses pierres volcaniques aux formes originales qui ont été mises en valeur par le Service du tourisme, avec escalier d'accès, panneau de signalisation, belvédère en bois pour se poser sur la magnifique vue de la baie. Cette baie de grande taille, au pied de la caldera, montre bien où l'effondrement du volcan a fini sa course. En poursuivant cette route, on arrive au "belvédère", plus communément appelé localement "le ball-trap" car c'est là que depuis des décennies, le club de tir s'est installé. Là aussi, le service du tourisme a financé un grand sentier de crête qui permet aux randonneurs de découvrir faune et flore locale, tout en faisant une activité physique.



Uturoa faisait partie aussi de la visite et le tāvana Matahi Brotherson revient sur les projets communaux entérinés par le gouvernement : "Tout d'abord la construction du fare des handicapés sur un nouveau site, ensuite tout le bitumage des servitudes communales (5 milliards de Fcfp ont été attribués par l'Équipement pour les îles-Sous-le-Vent), l'aménagement de la place Tamatoa qui accueille notamment l'arrivée de la course de pirogue internationale Hawaiki Nui Va'a. En ce qui concerne l'hôpital (…) on nous a annoncé l'ouverture d'un Samu, la rénovation du service des urgences et l'amélioration de l'Apurad".



La veille, l'une des informations les plus notables fut la présence d'un représentant du groupe Akuo pour présenter le projet d’agro-énergie qui devrait être mis en place sur la commune de Taputapuatea, permettant la production d’électricité à partir des activités agricoles et de leur production de biomasse.