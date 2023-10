Le génie civil tire le BTP vers le haut

Tahiti, le 17 octobre 2023 – Dans sa dernière publication, l'Institut de la statistique (ISPF) fait un point sur le secteur du BTP en 2022. Une activité en hausse par rapport à l'année précédente avec une masse salariale qui dépasse le seuil des 15 milliards de Fcfp. C'est le génie civil qui porte ce secteur avec un chiffre d'affaires qui augmente de 5%, quand les autres branches d'activité sont en recul.





A la fin décembre 2022, le secteur du BTP rassemble pas moins de 4 540 entreprises, note l'ISPF qui précise que "plus des trois quarts des entreprises du BTP sont inscrites dans la branche d'activité de travaux de construction spécialisés". "En hausse de 5% sur un an avec 183 entreprises supplémentaires, elles expliquent 40% du chiffre d'affaires global du secteur de la construction".



Et c'est le génie civil "qui porte le chiffre d'affaires de la construction" puisque c'est le seul secteur "à progresser en 2022". "Les constructions d'ouvrages maritimes et fluviaux ainsi que les constructions de routes et autoroutes portent le résultat de la branche, avec un chiffre d'affaires qui s'établit respectivement à 12,6 milliards (+27%) et 7 milliards de Fcfp (+24%)", explique l'Institut qui précise qu'après avoir augmenté en 2021, "le chiffre d'affaires de la branche des entreprises de travaux de construction spécialisés et celui de la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels reculent de 1%".



Moins de matériaux importés...mais plus chers



En 2022, l'activité du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) progresse donc, malgré un contexte inflationniste qui impacte l'ensemble des intrants de la construction. C'est ainsi que si "les importations de matériaux de construction reculent de 7,6% en volume", elles crèvent le plafond en valeur avec une augmentation de 27% (soit + 11,3 milliards de Fcfp) qui atteint "quasiment 250 milliards, soit le plus haut montant jamais observé". Un record qui s'explique essentiellement par la hausse des prix des matières premières à l'échelle mondiale. Et c'est le ciment qui remporte la palme en enregistrant la plus forte hausse des prix unitaires, suivi par le fer, le bois et l'aluminium.



Du côté de l'emploi dans ce secteur, l'ISPF constate une bonne "dynamique" avec 5 030 personnes comptabilisées en ETP (équivalent temps plein) dans la construction, soit une hausse de 5% qui traduit par ailleurs "un recul des emplois à temps partiel au cours de l'année".

La masse salariale augmente ainsi de 6% en 2022 pour dépasser les 15 milliards de Fcfp. Une première. Un résultat qui s'explique, selon l'ISPF, par "la hausse conjuguée du nombre d'heures travaillées" et celle de "la rémunération horaire pour un salaire moyen en ETP qui s'établit à 250 025 Fcfp". Et ces augmentations profitent à toutes les branches d'activité de la construction avec, en tête, la promotion immobilière pour un "salaire moyen de 429 000 Fcfp".