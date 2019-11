Le géant de Tubuai bat son record à Hawai’i

TAHITI, le 12 novembre 2019 - Neuf Tahitiens ont participé samedi à un concours de sports traditionnels à Hawai’i avec de belles performances à la clé, notamment un record battu en lever de pierre par Eriatara Ratia, le géant de Tubuai.



Une délégation tahitienne de neuf athlètes a participé samedi au Makahiki Festival Heiva Tu’aro I Vaihi, une manifestation sportive et culturelle qui s’est déroulée à Oahu, dans l’archipels des îles Hawai’i. Pas moins de six athlètes étaient issus du club de force de Nahiti de Arue, présidé par Ludovic Tufaaimea, trois autres étaient issus de la fédération de sports traditionnels présidée par Enoch Laughlin, qui était du voyage.



Au programme, les sports traditionnels qui sont pratiqués en Polynésie : course de porteurs de fruit, lutte traditionnelle, lever de pierre… Certains y participaient pour la quatrième fois, notamment les champions de grimper au cocotier Tainui Lenoir et Charlie Faatoa ou encore le champion du lever de pierre et maître de la discipline Eriatara Ratia, alias le géant de Tubuai.



Ce dernier s’est imposé pour la quatrième fois consécutive dans la catégorie super lourd en étant le plus rapide à mettre sur son épaule une pierre de 137 kg, avec un nouveau record de 2’’97 à la clé. “Cela faisait deux ans que j’essayais de battre ce record, enfin je l’ai fait”, a déclaré Eriatara Ratia depuis Hawai’i. Il s’impose devant Teva Tauraatea (3’’03) et Loïc Tautu (5’’41).



Belle performance également pour Vaihau Bottari qui termine premier en lever de pierre 80 kg (1’’66) devant Heivanui Teinauri (1’’75) et Bobby Leslie (2’’53). En lever de pierre 100 kg, le spécialiste du grimper au cocotier Tainui Lenoir est deuxième (3’’72) derrière le Hawaiien Cadiz Kahana (3’’58), Charlie Faatoa est troisième (4’’55). Chez les femmes, toujours en lever de pierre, Mahé Tchang est première (1’88) devant Tehea Ratia (2’’64).



Charlie Faatoa remporte le concours du grimper au cocotier avec un temps de 4’’97 devant Tainui Lenoir (5’’35) et Vaihau Bottari (6’’31). Merehau Tessier remporte la course de porteurs de fruit féminine en 3’54 devant Andrea Hill (4’03) et Tessie Ford (4’14) alors que chez les hommes Tainui Lenoir obtient la deuxième place.



La catégorie super lourd de la lutte traditionnelle a été remportée par le rugbyman et champion océanien de lutte Loïc Tautu, Charlie Faatoa s’imposant dans la catégorie des poids légers. Nos Tahitiens ont une fois de plus proposé de belles prestations en terre hawaiienne. SB