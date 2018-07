Le gagnant LOTO® du 20 juin 2018 s’est déclaré ! Il remporte 12.500.000 F.cfp !

PAPEETE, le 2 juillet 2018- Moins d’une semaine après avoir reçu le premier gagnant Loto® qui avait gagné 2.500.000 F.cfp le 16 juin 2018, c’est le gagnant des 12.500.000 F.cfp qui d’est déclaré auprès de la Pacifique des Jeux.



Retraité du domaine bancaire et habitant à Punaauia, le gagnant avait validé ses grilles au supermarché Super Manava pour le tirage du 20 juin 2018. Notre gagnant joue de temps en temps au Loto® et autres jeux de tirage pour tenter sa chance. Il avait validé son bulletin pour participer aux tirages du mercredi 20 juin au samedi 23 juin 2018. Le premier tirage lui a été plus que bénéfique !



Très heureux de ce cadeau du hasard, notre gagnant nous a confié avoir été très surpris de remporter cette somme d’argent et qu’il souhaitait partager son gain avec ses enfants, pour notamment soutenir l’une de ses filles qui poursuit ses études à l’étranger.





Vendredi 13 juillet est une date particulière dans le calendrier car dernier vendredi 13 de l’année 2018.



Un SUPER LOTO® de 1,5 milliard F.CFP sera proposé pour le plus grand plaisir de tous les superstitieux, une belle occasion de ne pas faire mentir l’adage : « Jamais 2 sans 3 » !