Le futur pôle de combat de Punaruu annoncé pour juin 2024

Tahiti, le 8 septembre 2022 - La première pierre du futur pôle sportif dédié aux sports de combat a été posée, jeudi, au complexe sportif de Punaruu. D'ici la fin du premier semestre 2024 un bâtiment de 1 200 mètres carrés sortira de terre. L'infrastructure accueillera trois disciplines : la boxe, le judo et le MMA.



Les petits plats ont été mis dans les grands, jeudi à Punaruu, pour la pose de la première pierre du futur pôle sportif dédié aux sports de combat. L'infrastructure, qui sortira de terre d'ici la fin du premier semestre 2024 pour un coût de 700 millions Fcfp (cofinancés par le Pays et l'État), a en effet eu droit à une présentation XXL : un grand chapiteau, un écran géant pour une visite virtuelle du futur bâtiment guidée par le maître d'œuvre, le tout devant un parterre d'officiels allant du président du Pays, au maire de la commune de Punaauia en passant par un représentant du haut-commissariat jusqu'aux présidents de fédérations sportives concernées par ce pôle sportif. Un tel faste qui traduit l'importance du projet pour le gouvernement mais qui rappelle également que les élections territoriales de 2023 ne sont plus si loin que ça.

“Avancer dans le développement de nos disciplines respectives” Du côté sportif, ce futur bâtiment, qui prendra place à l'arrière de la tribune de l'actuel stade de Punaruu, devrait offrir aux fédérations sportives de combat un bel outil. L'infrastructure de 1 200 mètres carrés, “d'une conception très aérée”, sera partagée notamment en quatre salles de 230 mètres carrés chacune. Au rendez-de-chaussée on retrouvera donc une salle de musculation et une autre consacrée uniquement à la boxe. A l'étage, un espace sera consacré aux arts martiaux mixtes et la dernière salle abritera un dojo de judo. Trois disciplines sportives retenues qui sont parmi les plus populaires au fenua et qui cumulent à elles trois, selon les chiffres du Comité olympique de Polynésie française (COPF), près de 2 700 licenciés.



“C'est une très bonne nouvelle pour nous et c'est évident que cette nouvelle infrastructure va nous faire grandement avancer dans le développement de nos disciplines respectives”, indique Yannick Hartmann, cadre technique de la fédération polynésienne de lutte, de jiu-jitsu brésilien et d'arts martiaux mixtes. “Au sein de notre fédération on gère trois grandes disciplines. Et malheureusement, nous n'avons pas encore de salle dédiée à nos sports. Cet équipement est donc essentiel. L'objectif une fois que nous disposerons de cette salle sera de faire profiter un maximum de clubs et de pratiquants et voir les écoles si cela est nécessaire.”



Même son de cloche du côté de la fédération de boxe anglaise de Polynésie française, présidée par Ismaël Tahiata, ravi de pouvoir compter d'ici environ deux ans sur ce nouvel équipement. “J'ai demandé à avoir deux rings, une vingtaine de sacs de frappe, des punching ball et des tapis un peu spéciaux pour le sol par rapport aux différents exercices que l'on peut faire. On aura une salle moderne et tout équipée. C'est une belle opportunité pour nous surtout dans l'optique des Jeux de 2027 afin d'avoir des athlètes au top de leur forme”, insiste le président de la FBAPF.



“En installant ce pôle à Punaauia, le but est aussi de délocaliser les infrastructures sportives qui sont historiquement concentrées entre Papeete et Pirae”, explique pour sa part le président du Pays, Édouard Fritch. Et évidemment la construction de ce pôle s'inscrit dans le projet “Ambition 2027”, porté par le COPF dans la perspective des Jeux du Pacifique qui seront organisés à Tahiti. Rendez-vous donc en juin 2024, date de livraison prévue par le Pays, pour les premiers entraînements à Punaruu.

Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 8 Septembre 2022 à 16:31 | Lu 224 fois