Le fortin de la Punaruu, témoin de l'histoire de Tahiti

Mal en point et tagué, ce fortin nécessitait des travaux de sécurisation et de conservation. "Environ quatre ans ont été nécessaires entre le lancement des études préliminaires, l’organisation de fouilles réglementaires et enfin la réalisation des travaux par la société SMBR, spécialisée en rénovation de monuments historiques, qui a restauré la cathédrale de Rikitea et aujourd’hui le marae de Taputapuatea", avoue Jean-Christophe Shigetomi, passionné d'histoire. Les travaux de sécurisation du périmètre ont été effectués par le Centre de Formation professionnelle pour adultes. Ces travaux ont été conduits par l’association Mémoire polynésienne et la première Fondation de Tahiti, Tupuna Tumu, menées conjointement par Jean-Christophe Shigetomi, avec les concours financiers de la Fondation Tupuna Tumu, du Pays, de l’État, et de la ville de Punaauia, pour un coût total de quatre millions de Fcfp.



Ce fortin réhabilité a une structure quasi rectangulaire avec trois côtés rectilignes et un quatrième en arc de cercle pour une superficie de 16 m2. L'édifice fait 4,35 m de haut, il est constitué de moellons basaltiques bruts ou ébauchés, liés avec de la chaux corallienne.



Jean-Christophe Shigetomi rêve secrètement que le fortin bénéficie bientôt d'un éclairage pour pouvoir être admiré du bas de la vallée et surtout qu'il ne soit que la première étape d'un sentier éco-touristique-historique dans la vallée de la Punaru'u.