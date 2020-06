Le football fait école aux Marquises

Intégrer la prestigieuse section sportive marquisienne, n’est cependant pas si simple, et l’activité sportive est loin d’être l’unique épreuve.

« Les critères de sélection pour rentrer à la section sportive sont de deux ordres, explique Xavier Collet le coordinateur de la section marquisienne ; il y a tout l’aspect footballistique qui compte pour une partie bien sûr, mais ce n’est pas forcément l’essentiel. En effet, l’aspect scolaire va prédominer puisqu'à l’issue des tests techniques nous nous réunissons en commission avec le principal du collège et avec les instituteurs pour les élèves de CM2 du primaire et on essaie de voir quels résultats scolaires et quel comportement ont les élèves. Ensuite lorsque les élèves sont sélectionnés ils signent une charte de fonctionnement qui va leur donner un certain nombre de critères à respecter et notamment à propos de leur attitude et leur comportement en classe qui doivent être irréprochables tout comme leur attitude face au travail. Un élève peut très bien avoir des difficultés scolaires, nous en avons d’ailleurs dans ce cas cette année, mais à partir du moment où il fait tous les efforts en classe, qu’il accepte toutes les aides, les soutiens et les conseils qu’on lui donne, il n’y a pas de problème ; il peut rester dans la section sportive. »

Et ce discours est loin d’être purement théorique, la section sport-étude est bel et bien exigeante et intransigeante. « En effet, cette année nous avons dû exclure cinq élèves, poursuit Xavier Collet. Ces derniers ne respectaient absolument pas la charte notamment en ce qui concerne le comportement exemplaire demandé. Pourtant certains d’entre eux étaient d’excellents footballeurs, mais ça ne suffit pas, et nous avons donc signifié à leurs parents leur exclusion. Plusieurs de ces collégiens se sont représentés cette année pour réintégrer la section sportive, mais dans la mesure où aucun effort comportemental n’a été fait depuis leur exclusion, nous avons dû refuser leur candidature».

Ainsi, les vingt nouveaux membres de la section football marquisienne, parmi lesquels cinq jeunes filles, savent parfaitement ce qui les attend dès le mois d’août prochain.