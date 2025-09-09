

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, en aide pour protéger le Pacifique

Tahiti le 16 septembre 2025. Jeff Bezos, créateur et principal actionnaire d’Amazon, et troisième fortune mondiale a lancé une nouvelle initiative à travers le Bezos Earth Fund pour soutenir les dirigeants des îles du Pacifique pour la protection de l'océan. Une aide de 37,5 millions de dollars US (environ 3,7 milliards de francs) a été annoncée en subventions pour soutenir la protection marine dans 12 pays et territoires. Les subventions soutiennent les efforts de protection marine en Micronésie, en Mélanésie et en Polynésie.





Le financement proposé par le Bezos Earth foung favoriserait la mise en œuvre de plans nationaux et régionaux, notamment la vision commune du Pacifique de gérer durablement 100 % de ses océans et de protéger des zones à forte biodiversité et d'importance culturelle. "Ces efforts contribuent également à l'objectif mondial de protéger 30 % des terres et des océans de la planète d'ici 2030", explique un communiqué du site du fond de protection. "S'ils sont pleinement réalisés, les efforts de la région formeront le plus grand réseau coordonné d'aires marines protégées au monde."



Cette annonce s'inscrit dans le cadre de l'engagement de 100 millions de dollars (10 milliards de francs) du Bezos Earth Fund pour soutenir les nations et territoires insulaires du Pacifique dans la protection de leurs océans. Ce montant initial de 37,5 millions de dollars concrétise cette vision en finançant la conception de réseaux d'aires marines protégées, l'application de la loi en mer et un financement à long terme pour garantir la pérennité des protections.



"Le Pacifique n'est pas seulement un magnifique décor, c'est une bouée de sauvetage", a déclaré Lauren Sánchez Bezos, vice-présidente du Bezos Earth Fund. "Les nations et territoires insulaires du Pacifique montrent la voie. Nous sommes là pour répondre à cette ambition et contribuer à la concrétiser en une protection à grande échelle. Nous sommes très fiers de participer à l'une des initiatives de protection des océans les plus audacieuses jamais entreprises."



L'initiative s'appuie sur divers points de départ dans le Pacifique. Aux Îles Salomon et à Tuvalu, de nouvelles zones à protéger seront identifiées grâce à une consultation inclusive et une conception rigoureuse. Aux Samoa et aux Fidji, l'accent est mis sur la mise en œuvre des plans nationaux existants, en étendant et en rendant opérationnelle la protection marine sur 30 % des eaux nationales. Parallèlement, à Niue et à Palau, où des protections sont déjà en place, les efforts viseront à renforcer l'application des lois, à améliorer la surveillance écologique et à garantir un financement durable à long terme.



Les subventions soutiennent les efforts de protection marine en Micronésie, en Mélanésie et en Polynésie. Chaque projet a été conçu conjointement par les gouvernements nationaux et les dirigeants locaux, avec une coordination régionale assurée par la Communauté du Pacifique (CPS). Au total, les travaux en cours permettront de sécuriser plus de 2,16 millions de km² d'océan grâce à de nouvelles protections, une application plus stricte et des mécanismes financiers durables.



4 millions de dollars (402 millions de francs) sont dédiés à la Polynésie française qui doit utiliser ces fonds pour créer et gérer de nouvelles aires marines protégées à grande échelle et des zones de pêche artisanale, en mettant l’accent sur la finance durable et l’engagement communautaire.



"Nous regroupons les protections marines au sein d'un système régional unique, ancré dans les priorités du Pacifique", a déclaré le Dr Stuart Minchin, directeur général de la CPS. "Il ne s'agit pas de tracer des lignes sur une carte. Il s'agit de mise en œuvre. Il s'agit de pérennité financière. Et il s'agit de respecter les communautés qui prennent soin de ces eaux depuis des générations."



Le Fonds pour la Terre collabore étroitement avec d'autres bailleurs de fonds qui soutiennent déjà ce travail dans la région, notamment le Fonds pour l'environnement mondial, le gouvernement australien, la Fondation Waitt, la Fondation de la Grande Barrière de Corail, Blue Nature Alliance, Oceans 5, Pew Bertarelli Ocean Legacy et le Collectif Te Moana.



Le Bezos Earth Fund

Sur son site internet, le Bezos Earth Fund est présenté comme une contribution à transformer la lutte contre le changement climatique grâce à l'engagement philanthropique le plus important jamais réalisé en faveur de la protection du climat et de la nature. Jeff Bezos a investi 10 milliards de dollars au cours de cette décennie décisive pour protéger la nature et lutter contre le changement climatique. En apportant financement et expertise, le fonds veut collaborer avec des organisations pour accélérer l'innovation, éliminer les obstacles à la réussite et créer un monde plus équitable et durable. Sur son site internet, le Bezos Earth Fund est présenté comme une contribution à transformer la lutte contre le changement climatique grâce à l'engagement philanthropique le plus important jamais réalisé en faveur de la protection du climat et de la nature. Jeff Bezos a investi 10 milliards de dollars au cours de cette décennie décisive pour protéger la nature et lutter contre le changement climatique. En apportant financement et expertise, le fonds veut collaborer avec des organisations pour accélérer l'innovation, éliminer les obstacles à la réussite et créer un monde plus équitable et durable.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 16 Septembre 2025 à 14:08 | Lu 366 fois



