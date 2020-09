Le foncier au cœur de l'audience foraine

Mangareva, le 18 septembre 2020 – Pendant une semaine le juge forain a été présent à la mairie de Rikitea pour traiter notamment des affaires foncières avec la population.



Depuis le mardi 8 septembre, le juge forain est arrivé sur les Gambier afin de traiter divers dossiers. Installé à la mairie de Rikitea, le juge intervient sur les affaires pénales, les affaires familiales et celles de terres de la circonscription des Tuamotu- Gambier et Australes. Historiquement, le juge se déplaçait une fois par an sur les sept îles où une gendarmerie est présente.



Le but de ces audiences foraines est de traiter les dossiers en cours et de vérifier s’il n’y en a pas de nouveaux qui méritent ouverture. Le second axe de ces missions est aussi d’informer et de conseiller la population dans ses démarches. Depuis la dernière audience sur place, il y a deux ans, le juge forain Gérard Joly dit noter : "une augmentation de nouvelles requêtes pour la ré-appropriation des terres, ce qui donne le sentiment que les gens de Mangareva commencent à se préoccuper de la situation foncière et essaient de trouver des solutions. Pour le moment, les dossiers vus sont bien préparés, il y a un vrai travail qui a été fait en amont. On sent que les dossiers ont été travaillés et que les gens se sont préparés."



Pour les affaires de terres, la particularité est le nombre de dossiers qui ont la problématique "Polynésie française par défaut". Un principe voulant que lorsqu'une terre n'a pas été revendiquée, elle deviennent la propriété du Pays au moins jusqu'à ce qu'une personne privée en revendique valablement la propriété. Comme l'explique le juge forain : "Normalement la Polynésie française est un propriétaire minoritaire dans la plupart des îles, mais celles qui sont toujours en difficultés sont Rurutu, Rimatara et les Gambier." Une problématique particulière à Rikitea, des revendications foncières privées ont bien eu lieu par le passé, mais avec des tomite dont la constitution n'a pas été publiée au Journal officiel. Et dans ce cas, la Polynésie française considère qu'à défaut de publication, les revendications de ces tomite ne sont pas valables.