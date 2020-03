Le fenua se ferme aux paquebots pendant un mois

Tahiti, le 12 mars 2020 - Les autorités de l’Etat et de la Polynésie française ont pris, mercredi, la décision de suspendre les escales de croisière en Polynésie française pour un mois, jusqu'au 11 avril. Cette période pourra être réévaluée voire reconduite selon la situation internationale.



Les autorités de l’Etat et de la Polynésie française ont donc pris la décision, mercredi avec application immédiate, de suspendre les escales de croisière en Polynésie française jusqu'au 11 avril. Cette mesure pourra être réévaluée voire reconduite selon la situation internationale. Les navires de croisière naviguant actuellement vers les îles de la Polynésie française doivent se dérouter vers le port international le plus proche de leur choix.



Les navires en tête de ligne actuellement présents au sein des eaux territoriales doivent rallier le Port de Papeete sans délai, où ils seront autorisés à débarquer leurs passagers, pour permettre leur rapatriement dans leurs pays respectifs. Le bilan sanitaire du navire devra être transmis aux autorités avant l’accostage.



Aucun nouveau passager ne sera autorisé à embarquer sur un de ces navires. Les modalités techniques des opérations de débarquement à Papeete, seront communiquées prochainement par les agents maritimes à leurs compagnies respectives et par le Tahiti Cruise Club. Les modalités de rapatriement et d’hébergement des passagers seront coordonnées avec le ministère du Tourisme en lien avec les compagnies aériennes et les groupes hôteliers présents à Tahiti.



Ce mercredi 11 mars, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a qualifié l’épidémie de Covid-19 de pandémie mondiale. Un premier cas de coronavirus est confirmé en Polynésie française.



La Polynésie française est désormais en phase 1, avec l’activation du dispositif Orsec (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) et du PC Crise du Haut-commissariat, pour freiner l’introduction du virus sur le territoire.



Dans ce contexte, il est jugé primordial de préserver l’ensemble des ressources du système de santé polynésien pour le traitement à terre des cas confirmés, et dans les structures hospitalières dédiées dans les îles.