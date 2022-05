Le féminin sacré selon Stéphanie Gendron

TAHITI, le 24 mai 2022 - L’artiste peintre Stéphanie Gendron qui avait exposé une première fois en juillet 2020 revient avec ses nouvelles créations. Il s’agit d’acryliques agrémentées de matériaux divers qui disent la femme, celle qui trouve l’équilibre entre le yin et le yang.



" Nous vivons dans un monde de consommation, d’avoir. Ce sont des choses plutôt masculines. Le côté féminin, sensible, émotionnel, intuitif restent encore aujourd’hui en sourdine ", constate l’artiste Stéphanie Gendron. Elle expose actuellement salle Muriāvai à la Maison de la culture. " Enfin, ce n’est que mon avis, mais c’est toujours pareil, on ne parle finalement que de soi."



Elle a choisi pour thème "En cascade" qu’elle illustre par une cinquantaine de tableaux colorés, délicats, façonnés dans le détail. Tous ont pour sujet la femme. " La cascade dit l’idée de l’eau, du flux, des événements de la vie en lien avec la nature. Je ne parle pas de marin, mais bien de l’eau source, de la femme source ."



Philosophie de vie



Stéphanie Gendron pratique et enseigne le qi qong taoiste et le tao yoga. Suivant cette philosophie elle parle de féminin sacré. " Le féminin sacré est la femme qui a trouvé l’équilibre entre les deux polarités qui sont le féminin plutôt lunaire et le masculin plutôt solaire, le yin et le yang ." L’exposition dévoile la femme " dans tout ce qu’elle peut être ". Tant à l’intérieur que dans ses liens à l’extérieur, à l’enfant si tant est qu’il soit à l’extérieur, à l’homme, à l’autre. Elle cite alors le titre "Une amitié si précieuse".



Avec le tao elle est dans la créativité, dans un mouvement sans fin d’éclosion. La nature pousse, resplendissante dans les tableaux, matérialisée par des feuilles, des troncs, des fleurs de tout format. Les végétaux sont peints et donc incrustés ou bien formés de matériaux divers, et donc déposés sur la toile. Car, l’artiste aime " expérimenter ", elle se plaît à ajouter ou enlever de la matière. Elle dit faire un peu de sculptures, qu’elle n’a encore jamais montrées. En plus de la peinture, elle travaille le tissu, le papier, mais également le bambou, le rotin, la nacre, les feuilles d’or et d’argent. " J’aime quand ça brille ! "



Elle a deux façons de procéder, soit elle part de la couleur, " je me laisse alors prendre par la matière, comme une sorte de vibration ". Soit elle a l’idée et elle cherche alors le moyen de l’exprimer avec les couleurs et matières. Dans tous les cas, pour cette exposition, elle est restée concentrée sur la femme.



Féminine mais pas féministe



Stéphanie Gendron tient à préciser qu’elle n’est pas féministe, pour autant elle a voulu donner à la femme toute sa place. L'artiste rejette le mythe du prince charmant dans le sens où " une femme peut vivre par elle-même sans rien attendre de l’extérieur ".



Sa philosophie, sa créativité et sa connaissance du tao transparaissent dans les tableaux exposés mais aussi dans les textes qui accompagnent certains d’entre eux (une dizaine environ). Elle a écrit des notes qui prennent parfois l’aspect de poèmes pour expliciter ses traits et ses pensées. Par exemple pour le tableau intitulé "La cage ouverte" elle indique : " Liberté d’être soi. Cette liberté que chacun est seul à pouvoir s'accorder, est symbolisée par l'oiseau... Le regard de la vahine se pose sur la cage qu'elle croit fermée (carré rose), tandis que l'oiseau, posé sur son épaule, lui montre à l'évidence le contraire. Elle semble ne pas percevoir cette réalité, tant son attention reste focalisée sur l'illusion de cette prison intérieure... " Ailleurs, elle propose des acrostiches comme pour le tableau Elixir : Emoi palpable, Lassive attentive, Intimité crue, Xénalite bleue, Irrécusable éclat, Reflétant l’instant. Pour le reste, rendez-vous à la Maison de la Culture.

Pratique



Jusqu’au samedi 28 mai à la salle Muriāvai

Horaires : de 9 heures à 17 heures du mardi au vendredi et de 9 heures à midi le samedi

Entrée libre



Contacts



Renseignements au 40 544 544 / Page FB : Maison de la Culture de Tahiti



