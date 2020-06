Le duo Vaiteani raconte "Homai"

TAHITI, le 22 juin 2020 - Il vient de sortir un nouveau clip. À cette occasion, le groupe Vaiteani, composé de Vaiteani et Luc, lève le voile sur son deuxième album qui sortira en novembre prochain et revient sur la création de ses chansons pensées comme les îles d’un archipel.



Actuellement en métropole, Vaiteani et Luc commencent à présenter leur nouvel album qui sortira en novembre prochain. Ils reviennent pour Tahiti Infos sur l’histoire de cet opus en général et sur celle de Homai en particulier.



Homai est votre 2e album, que représente-t-il pour vous ?

" On a imaginé les chansons de ce nouvel opus comme les îles d'un archipel. Elles font partie d'un tout, ont une culture commune tout en ayant aussi, chacune, leurs singularités, leur propre histoire. On invite tout le monde à monter avec nous sur une pirogue double pour aller explorer les neuf îles de "l'Archipel des Vaiteani. La première étape de ce voyage est le single "Homai" sorti le 5 juin dernier.

".

En composant cet album, quels messages avez-vous souhaité diffuser ?

" On eu envie de s'affranchir de toutes les limites de style et de s'aventurer au delà de ce que l'on avait proposé sur notre premier album, afin d'amener de nouvelles émotions, de nouvelles sensations. Les textes, tous écrits par Vaiteani, parlent de ressentis et racontent des histoires. Le titre "Homai" évoque lui le pouvoir du rythme sur les corps. "



Pouvez-vous nous en dire plus sur Homai, la chanson ?

" Nous aimons beaucoup l'identité de ce morceau, son originalité, sa basse hypnotique et son côté dansant. Homai parle de la puissance universelle du rythme qui amène la danse et la transe. Dans le clip, Luc incarne l'esprit du rythme présent dans toutes les traditions à travers le monde, le battement du cœur de la terre. Il est représenté par trois personnages : un Tahitien, un natif américain et un sadhu népalais. Onaku Ellis incarne elle l'esprit de la danse alors que Vaiteani est la narratrice qui, tout en sobriété, raconte que le rythme est son seul vêtement et qu'elle n'a besoin de rien d'autre. "



Concernant le clip, comment avez-vous travaillé? Avez-vous participé à la réalisation ? Quelles ont été les étapes ?

" Chaque production de clip est une aventure ! "Homai" a été réalisé par les talentueux Pascale et Julien Marckt avec qui nous avons le plaisir de travailler très régulièrement. Pour la partie création, nous donnons nos idées puis les mélangeons tous ensemble ce qui en amène de nouvelles... Ensuite nous laissons les "pros" s'occuper du reste ! "



Quelles ont été les étapes ?

" La première étape est toujours artistique: une chanson, une idée, un rêve. Puis vient le concret pour que le projet aboutisse : rechercher des financements, créer une équipe de tournage, faire des repérages pour trouver un lieu puis demander les autorisations, travailler sur le stylisme, trouver un pahu... Et la liste est encore longue... "



Où et quand le clip a t-il été tourné?

" Le clip a été tourné en une journée en septembre 2019 sur la scène du grand théâtre de la Maison de la culture de Tahiti. "



Quels sont vos projets désormais ?

" On se réjouit de pouvoir retrouver la scène très bientôt, normalement en septembre. Il est aussi prévu que l'on fasse une résidence de création avant la fin de l'année afin de créer notre nouveau spectacle ! Enfin, on espère être bientôt de retour au fenua. "