Le duo Papaura vainqueur de la course de la Saint-Valentin

Tahiti, le 8 février 2020 - L'Association courir en Polynésie (ASCEP) a organisé samedi la 24ème édition de la course de la Saint-Valentin. Le duo mère-fils composé de Sandra et Jason Papaura s'est imposé devant la paire Elodie Menou-Thierry Mory, et Amandine Matera-Willima Kremer.



La traditionnelle course de la Saint-Valentin, qui fêtait son 24ème anniversaire cette année, a été organisé samedi à Arue par l'Association courir en Polynésie (ASCEP). Sur la ligne de départ une centaine de "couple" plus ou moins improvisé. On retrouvait des noms bien connus de la course à pied comme Elodie Menou ou encore le triathlète Raphael Armour-Lazzari. Au programme pour les coureurs un parcours d'environ 5 kilomètres entre la mairie de Arue et le rond point du RIMaPP.



Avec un chrono de 23mins13sec, le duo mère-fils composé de Sandra et de Jason Papaura s'est imposé. A 33 secondes des vainqueurs on retrouve la paire composée d'Elodie Menou et de Thierry Mory partie comme une flèche au départ. Le podium de cette édition est complété par le duo Amandine Matera et Willima Kremer qui pointe à 43 secondes des premiers.