Le duo Cazaux-Roignant s'offre l'Infinite Cup sur les greens de Atimaono

Tahiti, le 15 mai 2023 - Les greens de Atimaono ont accueilli, samedi, le tournoi de l'Infinite Cup. À l'issue de la seule journée de compétition, disputée sur un format “scramble”, la paire Jean-François Cazaux-Hervé Roignant l'a emporté avec une carte de 64. La paire Raphaël Mayes-Jean Lutringer s'est classée deuxième à un coup des vainqueurs, et Michel Cunéo et son partenaire Patrick Monpas se sont classés troisièmes.



Ils étaient 82 golfeurs à participer, samedi sur le parcours de Atimaono, à l'Infinite Cup. Le tournoi organisé par la Banque de Tahiti s'est disputé selon la formule du “scramble”. Réparti par équipe de deux, chaque joueur frappait le coup de départ à chaque trou puis la paire choisissait la meilleure balle pour ensuite rejouer depuis cette position pour le coup suivant.



Cette formule a permis à certaines paires de réaliser de très bons scores sur les greens de Papara. Et l'on retiendra notamment les performances du duo Jean-François Cazaux-Hervé Roignant qui a rendu une carte de 64, soit huit coups sous le par. À un coup seulement des vainqueurs, la paire composée par Raphaël Mayes et Jean Lutringer se classait en deuxième position. Le champion de Polynésie 2022, Michel Cunéo, et son partenaire Patrick Monpas ont pris la troisième place de cette Infinite Cup à cinq coups du duo gagnant. Prochain rendez-vous pour les amateurs de la petite balle blanche, les 27 et 28 mai pour le tournoi du Rotary Club.