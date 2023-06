Le doublé pour Tiare Tahiti à Moorea

Moorea, le 20 juin 2023 - Après le titre de champion de Moorea, Tiare Tahiti a remporté dimanche la Coupe des champions de la saison 2022-2023 en battant Mira sur le score de 1 but à 0. Manarii Porlier a offert la victoire aux siens grâce à un but marqué à la 10e minute.



Tiare Tahiti et Mira s’affrontaient dimanche sur le stade de Afareaitu dans le cadre de la finale de la Coupe des champions 2023. Dès l’entame du match, on a assisté à une grosse bataille pour la possession de la balle entre les deux formations. Face toutefois au pressing agressif des joueurs de Maharepa, la défense des bleus, qui peinait dans la relance, a perdu de manière inhabituelle plusieurs fois la balle. Les verts en ont profité pour créer le danger dans le camp adverse. À la réception d’un coup franc, Poutetainui Teriinohorai a remis la balle par une aile de pigeon à Tane Faarahia devant le but des bleus, mais ce dernier a loupé sa reprise de volée.



À la 10e minute, Manarii Porlier, qui a hérité d’un bon ballon, a dribblé plusieurs défenseurs avant de décocher une superbe frappe enroulée du pied gauche qui a terminé dans la lucarne droite de Mira. Un véritable bijou qui a donc permis à Tiare Tahiti d’ouvrir le score (1-0). Peu avant la demi-heure de jeu, la formation de Papetoai est enfin arrivée à conserver la balle et à se créer des opportunités. Muera Teinauri a repris de la tête un coup franc de Tahiarii Temataua sans toutefois inquiéter Raiura Hanere, le gardien de Tiare Tahiti (27e). La minute suivante, Mihirau Germain s’est infiltré dans la surface de réparation des verts avant de décocher une frappe croisée du pied gauche, mais la balle a frôlé le poteau gauche de Tiare Tahiti.



Malgré un gros temps fort de Mira à la fin de la première période, Tiare Tahiti a failli doubler la mise. À la 36e minute, Tane Faarahia, à la réception d’une balle aérienne, s’est présenté seul face à Abed-Nego Maraeura, le gardien de Mira. Ce dernier a toutefois arrêté la frappe de l’attaquant de Tiare Tahiti grâce à un plongeon réflexe. À cinq minutes de la pause, Manarii Porlier a profité d’une nouvelle erreur de relance de la défense de Papetoai pour s’en aller seul vers le but adverse avant de perdre à son tour son duel face au portier des bleus. Malgré un dernier coup franc dangereux de Mihirau Germain pour Mira, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires avec ce mince avantage en faveur de Tiare Tahiti.





​Tiare Tahiti solide en deuxième période Dès le début de la deuxième période, les verts ont encore manqué une grosse occasion de but lorsque Ronald Teraiharoa, bien décalé par Tane Faarahia, a vu sa grosse frappe heurter la balle transversale du but adverse (49e). Les joueurs de Papetoai se sont ensuite installés dans le camp de Tiare Tahiti pour le reste du match sans toutefois arriver à faire sauter le solide bloc défensif des verts. Il a fallu attendre la 75e minute pour voir Muera Teinauri reprendre de la tête un centre de Francis Tchen sans arriver à tromper le gardien des verts. À la 81e minute, Temuriavai Taaviri, bien servi par Hitiava Haumani, s’est infiltré dans la défense de Tiare Tahiti avant de voir sa frappe puissante repoussée par Raiura Hanere. Ce dernier s’est encore illustré en arrêtant cette fois-ci un coup franc de Rick Mou à cinq minutes de la fin du match.



Son équipe cherchant visiblement à conserver avant tout son but d’avance pendant la seconde période, Urarii Hanere, à la conclusion d’une contre-attaque, a failli doubler la mise pour Tiare Tahiti en toute fin de match, mais sa frappe a bien été captée par Abed-Nego Maraeura. Bien lancé par Temuriavai Taaviri devant le but adverse, Freddy Tutavae a eu encore l’occasion d’égaliser pour Mira dans les arrêts de jeu, mais s’est fait intercepter à temps par le gardien des verts. La formation de Maharepa a finalement tenu sa victoire jusqu’au coup de sifflet final et remporte ainsi la Coupe des champions de cette saison 20022-2023. Un nouveau trophée après la victoire acquise en championnat le mois dernier.



​Manarii Porlier, capitaine de Tiare Tahiti : “Je suis très fier de mes joueurs” “On est très content d’avoir décroché le titre de champion de Moorea. On avait bien préparé la phase 1 du championnat. On a ensuite commencé à baisser de régime dans la phase 2 parce qu’on manquait d'entraînement. Lorsque l’on a gagné contre Tapuhute, certains de nos joueurs ont su qu’on allait être champions et ont du coup fait moins de sacrifices. Mon objectif personnel pour cette année était de gagner la Coupe de Moorea parce que c’est le seul titre qui me manque. On avait cependant perdu contre Mira en demi-finale parce qu’on n’avait pas assez mis d’intensité contre eux. On s’est rattrapé aujourd’hui afin de gagner cette Coupe des champions. Je suis très fier de mes joueurs. Cela me fait plaisir de terminer meilleur buteur de la phase 1 et de phase 2. Les matchs en ville sont plus tactiques tandis qu’à Moorea, c’est plus physique. Mais c’est aussi difficile de marquer à Moorea qu’à Tahiti.”

