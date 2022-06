Le doublé pour Taputuura Delpuech au Te 'Aito junior

Tahiti, le 24 juin 2022 – Le tenant du titre du Te 'Aito junior, Taputuura Delpuech, a conservé son bien, ce vendredi. Le natif de Rangiroa a été le plus costaud sur le parcours de 19 km entre Taaone, Papeete et Arue, bouclé en un peu moins d'une heure et demi par le Pa'umotu. Delpuech a devancé Keoni Sulpice, pétri de crampes, et Rony Tama. Chez les filles la victoire est revenue à Ranitea Mamatui.



Avant l'entrée en lice des grands, samedi, pour la 34e édition du Te 'Aito, les jeunes espoirs du va'a ont ouvert le bal, ce vendredi, à Taaone. Après les courses des "tama"en matinée (U10, U12 et U14), les juniors sont entrés en piste vendredi après-midi. 37 'taure'a" étaient alignés sur la ligne de départ de la plage de Taaone. On retrouvait notamment le tenant du titre, Avant l'entrée en lice des grands, samedi, pour la 34e édition du Te 'Aito, les jeunes espoirs du va'a ont ouvert le bal, ce vendredi, à Taaone. Après les courses des "tama"en matinée (U10, U12 et U14), les juniors sont entrés en piste vendredi après-midi. 37 'taure'a" étaient alignés sur la ligne de départ de la plage de Taaone. On retrouvait notamment le tenant du titre, Taputuura Delpuech , aux côtés de ses deux plus proches poursuivants l'année dernière, les Shelliens, Keoni Sulpice et Tauhere Pirato. Autre favori de la course, le rameur de Bora Bora, Rony Tama qui a souvent été à la bagarre avec Delpuech cette saison. Et les plus jeunes de la catégorie comme Kahea Taie et Temauiarii Tauraa étaient également à surveiller de près.

Un groupe de cinq rameurs en tête de bout en bout Au programme pour ces derniers, un parcours de 19 km entre Aorai Tini Hau, Papeete et Arue, sur une mer d'huile et sous un soleil voilé. Et rapidement un groupe de cinq rameurs, composé de Taputuura Delpuech, Rony Tama, Keoni Sulpice, Tauhere Pirato et l'invité surprise de ce quintet, Vairoa Teraiharoa. Ce groupe allait se suivre pratiquement jusqu'à l'arrivée.



Et sur les derniers kilomètres, le Pa'umotu Delpuech allait placer une accélération que Rony Tama et Keoni Sulpice ont été les seuls à pouvoir suivre. Sulpice a ensuite cherché à se détacher, mais victime de crampes, le jeune shellien allait voir filer le tenant du titre. A l'entrée de passe de Taaone, Taputuura Delpuech a plusieurs dizaines de mètres d'avance sur ses poursuivants qui ne referont jamais leur retard. Et au bout de 1h28'57 de course, le natif de Rangiroa a coupé la ligne d'arrivée en tête pour s'offrir son deuxième Te 'Aito junior. Il rejoint des rameurs comme Georges Cronstrad, Steeve Teihotaata, Kevin Céran-Jérusalémy ou encore Taaroa Dubois double vainqueur de la course chez les juniors. Quant au record du nombre de victoire en junior, Mike Varney le détient avec quatre succès entre 2003 et 2006.



Derrière Delpuech à 11 secondes, Keoni Sulpice, malgré ses crampes a arraché la deuxième place, aux dépens de Rony Tama.



A noter que chez les filles, où elles étaient sept au départ, la victoire est revenue à Ranitea Mamatui qui a survolé la course.

Rédigé par Désiré Teivao le Vendredi 24 Juin 2022