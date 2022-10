Le doublé des Vaast aux Açores

Tahiti, le 16 octobre 2022 - Kauli Vaast et sa petite sœur, Aelan, se sont tous les deux imposés, samedi, au Pro junior des Açores. Pour sa dernière dans la catégorie, l'aîné de la fratrie s'est ainsi offert son 7e succès à ce niveau. La cadette, de son côté, a signé son deuxième succès sur le tour junior et a validé son ticket pour les championnats du monde juniors.



C'est un remarquable doublé qu'ont réussi Kauli Vaast, 20 ans, et sa petite sœur, Aelan, 17 ans, au Pro junior des Açores, dernière étape de la saison européenne. La fratrie de Vairao a été inarrêtable, samedi, sur le spot de Praia de Santa Barbara avec donc la victoire pour Kauli chez les messieurs et d'Aelan dans le tableau féminin.



C'est une journée qui a été menée tambour battant sur l'île de Sao Miguel. Prévu initialement sur trois jours, la World Surf League a décidé de boucler ce Pro junior des Açores en une seule journée pour profiter au mieux des conditions de vagues. Vingt-quatre séries ont donc été disputées dans la journée de samedi. Les finalistes ont dû enchaîner quatre à cinq séries en l'espace de quelques heures. Ça a été les cas pour Kauli et Aelan Vaast qui ont mené une journée marathon, samedi.

La 7e pour Kauli et la 2e pour Aelan Frère et sœur ont cependant été épargnés du premier tour et ont donc fait leur entrée en lice au deuxième round avant de tracer tout droit vers les finales. Les autres surfeurs tahitiens engagés, Manakei Kahiha et Heimiti Fierro, se sont eux arrêtés respectivement en demi et en quart de finale.



Aelan Vaast a été la première à l'eau pour tenter de remporter son deuxième succès cette saison après sa victoire en Espagne, au Pro Ferrol, en mai dernier. Dans une série à quatre où elle était opposée notamment à la Basque Janire Gonzalez Etxabarri, numéro une junior en Europe, la Tahitienne a immédiatement pris le contrôle des opérations. Une première note de 5.17 puis un 8 dans la foulée lui permettaient de s'installer confortablement en tête. Sa troisième vague, notée 6.33, lui a définitivement permis d'assurer sa victoire avec un total de 14.33.



La petite sœur a ensuite pu assister à la victoire de son grand frère dans sa finale. Principal adversaire du surfeur de Vairao dans cette série, un Basque également, Adur Amatriain. Mais à l'image de sa sœur cadette, Kauli Vaast a rapidement pris la tête de la série dès sa première vague, notée 7.67. Le finaliste du Tahiti Pro a consolidé ensuite son avance avec un score de 5.73, pour un total de 13.40. Suffisant pour l'emporter et pour s'offrir son 7e succès chez les juniors.



“Gagner avec mon frère aujourd'hui, c'est juste incroyable. On s'en rappellera encore longtemps”, a indiqué Aelan Vaast à la WSL. “Je suis super content de remporter mon dernier Junior pro”, a confié de son côté Kauli, toujours à la WSL. “Je pensais que ma carrière dans cette catégorie était finie il y a deux ans, puis ils ont décidé de rallonger l'âge (...) Super heureux de remporter ce Pro junior ici et gagner en finale juste après ma sœur, c'est juste irréel.”



Grâce à cette victoire, Aelan Vaast a validé son ticket pour les championnats du monde juniors prévus en Californie en janvier prochain. Son grand frère Kauli espère, lui, obtenir une wild card pour, pourquoi pas, un nouveau doublé au plus haut niveau mondial.



