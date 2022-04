Le dossier des Marquises à l’Unesco "poursuit son avancée"

Tahiti, le 3 avril 2022 – Le ministre de la culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, accompagné de l'équipe en charge du dossier d'inscription des Marquises au patrimoine mondial, a présenté mercredi l'avancée du dossier aux membres de la commission du tourisme, de l'écologie et de la culture de l'assemblée ainsi qu'aux membres du bureau du Cesec et au président Édouard Fritch. Le dépôt du dossier final auprès de l'Unesco est prévu pour janvier 2023.



Le dossier de l’inscription des îles Marquises au patrimoine mondial de l’Unesco "poursuit son avancée". Dans un communiqué diffusé vendredi, la présidence indique que le ministre de la culture et de l’environnement, Heremoana Maamaatuaiahutapu, accompagné de l’équipe projet en charge du dossier d’inscription des îles Marquises au patrimoine mondial, a présenté ,mercredi, l’avancée du dossier aux membres de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien de l’assemblée de la Polynésie française ainsi qu’aux membres du bureau du Cesec. Jeudi, les avancées du dossier ont également été soumises au président du Pays, Édouard Fritch.



Lors de ces présentations, le ministre Heremoana Maamaatuaiahutapu et les membres de l’équipe projet ont "pu répondre aux questions posées par les institutions, préciser les contours de cette inscription et annoncer la suite du calendrier jusqu’au dépôt du dossier final auprès de l’Unesco prévu en janvier 2023".



Jalons indispensables



La présidence précise que "ceci résulte, d’une part, de la dynamique engagée depuis la dernière audition, en janvier dernier, devant le Comité français du patrimoine mondial. Et d’autre part, du travail engagé dans l’élaboration du plan de gestion."



Notons que ces rencontres ont également été l’occasion de présenter les deux semaines d’ateliers interservices qui se sont déroulés à Papeete, en préambule des prochains ateliers participatifs prévus aux Marquises, premiers jalons indispensables à la mise en place de la future gestion co-construite du bien.