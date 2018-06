Le directeur régional outre-mer de la Caisse des dépôts et consignations au fenua

PAPEETE, le 18 juin 2018. La ministre du Tourisme et du Travail, Nicole Bouteau, s’est entretenue, vendredi dernier, avec Dominique Mirada, Directeur Régional Outre-mer de la Caisse des dépôts et consignations en mission en Polynésie française pour participer au conseil d’administration de l’Aéroport de Tahiti (ADT).



Cette rencontre a été l’occasion pour Dominique Mirada de présenter la Banque des Territoires, et "le nouveau visage" de la Caisse des Dépôts au service des projets locaux, dont l'objectif est de faciliter la lutte contre la "fracture territoriale" . Banque de financements et d’investissements, la banque des territoires mobilisera 20 milliards d’euros par an pour financer les projets des collectivités et des acteurs du logement social. Il s’agit de mettre en place des projets locaux, d’intérêt général, des projets capables de structurer un territoire et de produire de la valeur, avec donc de la valeur économique, mais aussi de la valeur sociale et environnementale.



Lors de cet entretien, il a également été question du soutien financier possible de la Caisse des dépôts et consignations dans l’élaboration d'outils d'aide à la décision pour le Pays en matière de développement touristique.