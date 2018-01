Le directeur de Suez voit un grand potentiel en Polynésie

Par exemple nous travaillons sur des innovations avec nos partenaires, collectivités et entreprises, pour pouvoir trouver des solutions adaptées aux problématiques spécifiques du Territoire. J'aime bien mentionner le pilote que nous avons actuellement sur l'île de Bora Bora, le projet Osmosun. Il s'agit de production d'eau potable à partir d'eau de mer, en utilisant de l'énergie solaire. Cette technologie est expérimentée en premier en Polynésie et à Dubai ! C'est un projet qui a été primé plusieurs fois en métropole et qui est très attendu par beaucoup d'acteurs au niveau mondial, qui cherchent une solution simple, flexible et propre d'un point de vue énergétique.



Vous allez donc continuer à embaucher ?



Alors notre entreprise s'est déjà bien développée, avec 195 collaborateurs, à 86 % originaires de la Polynésie. Nous sommes aussi un acteur important de l'insertion et de la formation, nous recevons beaucoup de stagiaires, et nous allons continuer. Et effectivement nous avons un besoin constant de recrutement. Nos métiers évoluent car les technologies sont de plus en plus sophistiquées. On parle de dessalement d'eau de mer avec de l'énergie solaire, de télérelève, d'offres numériques... Donc nous cherchons à intégrer de nouveaux cadres et de nouveaux profils pouvant maîtriser ces technologies. Des ingénieurs et des BTS donc, mais des formations commerciales, car il y a tout ce qui est l'accompagnement social et le service aux clients, où il y a de très beaux métiers en développement.



La Polynésie est donc un laboratoire d'innovation dans la gestion de l'eau ?



La Polynésie ne fait pas face aux problématiques auxquelles nous sommes habitués dans nos grands marchés, en Europe, en Australie ou aux États-Unis où nous avons de grandes exploitations. Nous sommes donc ici constamment dans l'innovation et à la recherche de solutions qui soient à la fois performantes et abordables pour les collectivités et les usagers. La Polynésie sert donc de laboratoire d'essai pour ces innovation, l'idée étant bien entendu de servir le territoire, puis d'exporter ensuite ces savoir-faire vers d'autres pays et d'autres collectivités.



Par exemple en novembre il y avait une conférence à Bora Bora sur cette problématique de l'eau, avec des représentants des îles du Pacifique. A l'occasion, les îles Cook ont manifesté leur intérêt pour une collaboration avec la ville de Bora Bora. L'Agence française de développement est arrivé au tour de table, et nous y sommes aussi pour apporter notre expertise dans nos domaine. Donc la Polynésienne des Eaux pourrait bientôt développer des projets aux îles Cook ! Notre filiale en nouvelle Calédonie est encore plus avancée sur un projet avec les Samoa.



En Nouvelle Calédonie, on attend avec impatience les résultats de l'expérience Osmosun de Bora Bora, qui serait idéal pour certaines communautés isolées. Un dernier exemple, dans l'autre sens, est la mise en place par la Polynésienne des Eaux du système de gestion de la facturation et de la relation client développé par la Martiniquaise des Eaux. Elle a aussi pu profiter de l'expérience de l'entreprise caribéenne avec ce logiciel pour rapidement le rendre opérationnel.



Seule 54 % de la population Polynésienne avait de l'eau 100 % potable au robinet en 2017 selon le Centre d'hygiène et de salubrité publique. Quel est le rôle que Suez veut jouer dans la généralisation de ce service public ?