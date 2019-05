Le directeur de Polynésie la 1ère fixé sur sa réintégration le 11 juin

PAPEETE, le 31 mai 2019 -L’audience devant le juge des référés concernant la réintégration de Gérald Prufer à la tête de Polynésie la 1ère a eu lieu ce vendredi matin. Son sort sera connu le 11 juin prochain.



Le directeur régional de Polynésie la 1ère est suspendu depuis la mi-mars, sur décision de la direction du groupe France Télévisions qui lui reproche une prise de position publique pour la défense de la chaîne France Ô. Un manquement à son devoir de réserve que l’intéressé conteste, tout comme la suspension consécutive, à titre conservatoire, de sa fonction de directeur régional de Polynésie la 1ère.



Gérald Prufer ayant saisi le tribunal du travail dans le cadre d’une procédure en référé pour demander sa réintégration, l’audience a eu lieu vendredi matin après un premier renvoi la semaine dernière.



Si la procédure disciplinaire qui avait été engagée à l’encontre de Gérald Prufer a été annulée, France télévisions souhaite désormais que soit appliquée une clause de mobilité qui figure dans son contrat et qu’il soit affecté à un nouveau poste. Au tribunal ce vendredi, l’avocate de France Télévision a affirmé que le contrat ne prévoyait « nullement » que l’on « demande son avis » à Gérald Prufer quant à une éventuelle mutation en indiquant toutefois qu’il avait la certitude d’avoir un poste.



De son côté, le conseil de Gérald Prufer, Me Eftimie Spitz, a rappelé que cela faisait bientôt quarante ans que son client travaillait pour France télévisions et qu’il n’avait jamais eu aucun problème d’ordre disciplinaire.



Le juge des référés, qui s’est ouvertement interrogé sur la raison pour laquelle Gérald Prufer n’avait pas encore été réintégré malgré l’annulation de la procédure disciplinaire, rendra sa décision le 11 juin prochain.