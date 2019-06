Le "désosseur" de Tubuai condamné à 22 ans de réclusion criminelle

Plus tôt dans la journée, l'audience avait débuté par l'audition des deux psychiatres qui ont examiné l'accusé dans le cadre de la procédure. Pour le premier spécialiste entendu par la cour d'assises, le mis en cause ne souffre pas d'anomalie mentale et ne présente aucun « moment de déstructuration » . La « rupture » avec sa mère se serait organisée autour d'un « conflit de génération et de paternité » . Il l'aurait « beaucoup » aimée mais elle l'aurait « trahi » lors du placement de ses deux filles. Et si son geste n'était pas « raisonnable » , ce n'était pas un « acte de folie » puisque l'accusé, un homme « froid » et « psychorigide » , avait le contrôle de ses actes et un « grand sens du discernement ».



Selon le second psychiatre, même si l'accusé présente une « somme de haine manifeste » , il attend toujours un « geste de la part de sa mère » . « Geste » esquissé ce matin par la victime qui a de nouveau témoigné devant la cour d'assises. Après avoir décrit sa peur de la solitude depuis les faits, la quinquagénaire s'est en effet tournée vers son fils pour lui dire qu'elle l' « aimait » , qu'elle lui « pardonnait » et qu'elle avait de la « compassion » pour lui. Face à ces déclarations et à la détresse de sa mère, l'accusé, comme à son habitude depuis le début du procès, a fixé le plafond sans montrer le moindre signe d'empathie.