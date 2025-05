"Le dernier cercle", nouveau jeu de TF1 présenté par Arthur

Paris, France | AFP | jeudi 22/05/2025 - TF1 lance le samedi 7 juin à 21h10 un nouveau jeu de réflexion, "Le dernier cercle", présenté par une de ses vedettes, Arthur, et dont les 50 participants ne seront pas des célébrités, comme souvent, mais des anonymes.



"C'est la première fois depuis très longtemps en ce qui me concerne, et aussi un petit peu pour TF1 en prime time, qu'on va jouer avec des anonymes", a expliqué l'animateur jeudi en présentant le programme à la presse lors d'une visioconférence.



Selon le site spécialisé Puremédias, cela faisait sept ans que la chaîne n'avait plus proposé de jeu de plateau récurrent en prime time avec des candidats anonymes. Pour Arthur, cela remonte à "A prendre ou à laisser", qu'il a arrêté d'animer en 2010, a-t-il rappelé.



"TF1 se posait la question de mettre 50 célébrités, c'est moi qui ai insisté pour jouer avec des anonymes", a ajouté Arthur, actuellement en tournage au Maroc pour un autre projet qu'il n'a pas dévoilé.



"Ces dernières années, entre +Le grand concours+, +Qui veut gagner des millions?+, +10 sur 10, combien tu te mets+, j'ai animé beaucoup de jeux avec des célébrités, et souvent les mêmes, car en France, on n'a pas une pléthore de célébrités qui acceptent de venir en télé", a développé le présentateur de 59 ans.



Produit par Satisfaction, la société d'Arthur, "Le dernier cercle" oppose 50 candidats disposés en cercle autour de lui, dans un décor d'écrans à 360 degrés. Ils s'affrontent dans six catégories qui mobilisent différentes compétences du cerveau: la vision, le langage, le raisonnement, la mémoire, le calcul et la spatialisation.



Il y a six cercles en tout, qui correspondent à des niveaux croissants de difficulté. Au fil de l'émission, seuls les meilleurs gagnent le droit de passer au cercle suivant. A la fin, il ne reste qu'un candidat dans le dernier cercle, qui peut gagner jusqu'à 50.000 euros.



"C'est un jeu qui va se regarder en famille, et où les enfants vont humilier leurs parents: ça n'a rien à voir avec la culture générale, mais c'est 'qui a le cerveau le plus complet'", a commenté l'animateur.



Deux épisodes sont déjà tournés. Quid de la suite? "Les émissions reviennent si elles marchent", a répondu Arthur. TF1 va "les tester, et si les audiences sont au rendez-vous, il y a de fortes chances qu'elles reviennent. Sinon, elles partiront dans les méandres des nouveautés".



Arthur inaugurera prochainement un autre nouveau jeu sur TF1, "Bataille navale", dont la date de diffusion n'est pas connue.