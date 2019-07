Le dernier ATR 72-500 d’Air Tahiti quitte le fenua

PAPEETE, le 4 juillet 2019. Le dernier ATR 72-500 d’Air Tahiti va quitter ce mois-ci la compagnie. Il sera exploité par la compagnie Hi Air, basée en Corée du Sud. La compagnie aérienne compte désormais des ATR de dernière génération 600 soit deux ATR 42-600 et sept ATR 72-600, auxquels s’est ajouté en avril dernier un ATR 72-600 en leasing.





Les techniciens d’Air Tahiti font actuellement les dernières vérifications et entretiens du dernier ATR 72 de série 500. Dans quelques jours, cet appareil, le F-OIQV, revêtu de l’ancienne livrée blanche ornée d’hameçons rouges, partira en direction de l’Asie. Il sera repeint à Kuala Lumpur, en Malaisie. En avril dernier, c’est le F-OIQR qui était parti. Après avoir été repeint en bleu (voir photo ci-dessous), il vole désormais aux couleurs de la compagnie Hi Air. Il sera bientôt rejoint par le F-OIQV.



La série 500 des ATR a été présentée par ATR en 1993 au Salon du Bourget. Le premier avion de cette génération à intégrer la flotte d’Air Tahiti était un ATR 42 (48 sièges) en 1996 puis un ATR 72 (68 sièges) l’année suivante. Plusieurs autres ATR 500 ont été acquis par la compagnie jusqu’à la sortie en 2011 de la nouvelle série 600 dont Air Tahiti fut une des premières compagnies clientes. Le F-OIQV, baptisé Ra’i’ura, a rejoint la compagnie en juin 2008. Cet appareil, qui a la particularité de pouvoir être exploité en version cargo, a effectué son dernier vol commercial sur les Marquises le 22 décembre 2018. Il affiche ainsi à son compteur 20 000 heures de vol et 26 000 atterrissages lors de son exploitation en Polynésie. Avec le départ de cet avion, la flotte d’Air Tahiti compte désormais exclusivement des ATR de dernière génération 600 soit deux ATR 42-600 et sept ATR 72-600, auxquels s’est ajouté en avril dernier un ATR 72-600 en leasing (location) sans option d’achat pour une durée de 18 mois.



« La série 600 développée par ATR intègre des innovations technologiques permettant d’améliorer notamment la fiabilité et la sécurité des vols, tout en conservant ce qui constitue l’avantage économique et écologique majeur des ATR, leur faible consommation de carburant », met en avant Air Tahiti.

Air Tahiti prévoit aussi de remplace son système informatique de gestion des passagers au début de l’année 2020 et vient de signer un contrat avec Amadeus, l’un des plus grands fournisseurs dans le secteur des technologies de l’information pour l’industrie du voyage. Ce système est aussi utilisé par Air Tahiti Nui. Le transporteur aérien inter-îles de la Polynésie française cherche à améliorer l’expérience de ses passagers dès la réservation, en offrant un moteur de réservation en ligne et un système d’enregistrement web qui seront plus simples à utiliser et qui seront disponibles sur les smartphones. Il sera également possible de modifier, d’annuler et de rembourser les billets en ligne. Plus tard, de nouveaux services devraient également mis en place pour les membres du Programme Clients Fréquents.