Le député Brotherson parle économie en tournée à Moorea

Tahiti, le 17 janvier 2021 - Le député Moetai Brotherson était à Moorea, vendredi, pour débuter sa tournée parlementaire dans les archipels. Au cœur des échanges : "L’économie polynésienne : fondamentaux, facteurs exogènes et perspectives".



L'économie est le thème principal que proposent d’évoquer le député Moetai Brotherson et son équipe Fafa Piti, durant la tournée parlementaire actuellement en cours. À 18 mois des prochaines élections législatives, le député souverainiste a débuté cette tournée dans les archipels par l’île de Moorea. Au cœur des échanges, le thème "L’économie polynésienne : fondamentaux, facteurs exogènes et perspectives". Une thématique qui se veut en lien avec la crise sanitaire actuelle qui "menace notre économie". Plusieurs sujets ont été abordés, comme le développement touristique de l'île sœur, la fiscalité communale ou encore la gestion et le partage du lagon.



Les administrés de Moorea ont apprécié que cette tournée débute par leur île. "C'est dommage qu'à Haapiti, nous ne tenions pas plus souvent des débats comme cela avec un parlementaire (...) Les autres parlementaires, on ne les a jamais vus" a regretté Pierrot Teissier, qui a aussi pointé du doigt l'absence des élus de Moorea (pour la plupart affiliés à la majorité Tapura, ndlr). Lors de ce débat, il a aussi été question du fonctionnariat, qui représente pour beaucoup la sécurité de l'emploi. "C'est une idée reçue de nos parents. Aujourd'hui, il faut appeler ses enfants à entreprendre et construire son avenir et avoir confiance en nous (...). On est obligé de créer sa propre entreprise et entreprendre, c'est mon appel par rapport à cette jeunesse” a commenté l'ancienne élue de Moorea, Patricia Teamotuaitau.



De son côté, Hiro Kelley, actif dans le tourisme depuis des années, a fait un bref rappel de l'historique du golf à Tema'e et regrette que depuis que le golf a été repris, il n'y ait plus rien "le golf est au point zéro (...). Il y a beaucoup de chômeurs à Moorea, beaucoup de jeunes cherchent du travail et sont en grande difficulté. Il y a des familles qui se demandent si elles vont manger ce soir. Voilà où on en est aujourd'hui à Moorea".



Les "élus hydroponiques"



Le député Moetai Brotherson explique qu'aller à la rencontre de la population et débattre est "le vrai sens de la politique". Pour lui, l'économie ne peut être dissociée du politique qui "a des leviers pour orienter l'économie". Il ajoute ensuite que les lois prises par le politique ont "un impact (...) sur notre vie de tous les jours (...). Si on fait cela dans nos bureaux climatisés, cela donne des élus hors-sol. J'appelle cela des élus hydroponiques. Ils n'ont jamais vu le sol. Ils réfléchissent dans leur coin et se disent 'Tiens ce serait marrant de faire une loi là-dessus'. Ce n'est pas comme cela que ça doit fonctionner. Cela doit venir du bas".



Pour Moetai Brotherson, cette tournée revêt aussi un caractère pédagogique. Comme il l’explique, il s’agit de donner "les fondamentaux de l'économie", tels que l'import, l'export, la fiscalité, la commande publique ou encore le budget, pour donner à chacun les clés d’un débat éclairé afin de "pouvoir discuter d'égal à égal avec les élus qui vont venir leur vendre leur salade (...). Il faut qu'ils aient les billes, les pièces du puzzle. Ainsi ils auront un esprit critique plus aiguisé et on aura élevé le débat politique".