Le demi-fond à donf aux championnats de Polynésie de natation

Tahiti, le 25 avril 2022 - Les nageurs du demi-fond étaient particulièrement en jambes, le week-end dernier à la piscine de Tipaerui, à l'occasion des championnats de Polynésie de natation en grand bassin. Chez les dames, Lili Paillisse, 15 ans, a battu de 15 secondes son record de Polynésie du 1 500 m. Sa partenaire d'entraînement, Déotille Videau, 14 ans, a signé aussi un temps canon. Et chez les messieurs, Nael Roux, 17 ans, s'est offert les meilleures performances de sa catégorie d'âge sur le 1 500 et le 800 mètres nage libre.



Un copieux week-end de natation à la piscine de Tipaerui, où se sont tenus les championnats de Polynésie en grand bassin entre vendredi et dimanche. Un week-end de compétition marqué notamment par les performances des nageurs de demi-fond. Chez les dames d'abord. Deux mois après avoir battu le record de Polynésie du 1 500 mètres nage libre, qui tenait depuis près 30 ans, Lili Paillisse (CNP), 15 ans, a de nouveau abaissé de 15 secondes la marque de référence. Son record de Polynésie s'établit désormais à 18'43"05. Si Paillisse a survolé les débats, Déotille Videau (CNP), 14 ans, n'a pas été en reste en signant un chrono canon de 18'56"11, soit la meilleure performance de sa catégorie d'âge.



En plus du titre sur le 1 500 mètres, Paillisse s'est offert aussi le sacre le 800 mètres nage libre grâce à un temps de 10'03"01, affirmant donc son statut de la meilleure demi-fondeuse du fenua. Déotille Videau a pour sa part complété sa collection de médailles avec trois titres : le 200 mètres dos (2'32"89) et les 200 et 400 mètres 4 nages (2'33"89 et 5'21"25).



Sur les distances sprint, Heimaruiti Bonnard (OLP), 13 ans, s'est adjugée la victoire sur le 100 et le 200 mètres nage libre. Seule la médaille d'or sur le 50 mètres lui a échappé au profit de sa partenaire de l'OLP, Keanavai Jeanneteau. Et pour terminer chez les dames, on note les performances également de Ragihei-Kura Timo (I Mua Natation), 12 ans, qui s'est offert les titres sur le 100 et le 200 mètres brasse et le 200 mètres papillon.

Le grand écart 100 et 1 500 mètres pour Nael Roux Du côté des messieurs Nael Roux (CNP), 17 ans, a été l'un des grands bonhommes du week-end. L'intéressé a démarré ces championnats avec une meilleure performance au 1 500 mètres nage libre en 16'36"42, battant de 7 secondes sa précédente marque personnelle. Sur sa lancée, le nageur du CNP, connu avant tout pour ses qualités sur les courses de fond, a ensuite surpris son monde, samedi, en remportant le 100 mètres nage libre en 55"36 devant Ohana Sommers (OLP). Ajouté après les succès aux 400 mètres et aux 800 mètres nage libre avec une meilleure performance régionale, et Roux terminait donc son week-end avec quatre médailles d'or à son cou.



Teiva Gehin (I Mua Natation), 19 ans, a été le deuxième grand bonhomme de ces championnats en s'imposant sur le 50 mètres nage libre, les 50 et 100 mètres dos et le 200 mètres 4 nages.

Les meilleurs temps Dames



50 m nage libre : Keanavai Jeanneteau (OLP) 29"25



100 m nage libre : Heimaruiti Bonnard (OLP) 1'04"29



200 m nage libre : Heimaruiti Bonnard 2'18"02



400 m nage libre : Lili Paillisse (CNP) 4'55"65



800 m nage libre : Lili Paillisse 10'03"01



1500 m nage libre : Lili Paillisse 18'43"05 nouveau record de Polynésie et Déotille Videau (CNP) en 18'56"11 MPR 14 ans



50 m dos : Raiyani Bourne (I Mua Natation) 35"22



100 m dos : Hawaiki Moro (OLP) 1'16"44



200 m dos : Déotille Videau (CNP) 2'32"89



50 m brasse : Yseult Junot (I Mua Natation) 37"93



100 m brasse : Ragihei-Kura Timo (I Mua Natation) 1'25"21



200 m brasse : Ragihei-Kura Timo 3'14"92



50 m papillon : Vaihau Taumihau-Gatien (I Mua Natation) 31"34



100 m papillon : Hawaiki Moro (OLP) 1'12"85



200 m papillon : Ragihei-Kura Timo 2'56"18



200 m 4 nages : Déotille Videau 2'33"89



400 m 4 nages : Déotille Videau 5'21"25



Messieurs



50 m nage libre : Teiva Gehin (I Mua Natation) 25"50



100 m nage libre : Nael Roux (CNP) 55"36



200 m nage libre : Sommers Ohana (OLP) 2'08"25



400 m nage libre : Nael Roux 4'16"69



800 m nage libre : Nael Roux 8'44"42 MPR 17 ans



1500 m nage libre : Nael Roux 16'36"42 MPR 17 ans



50 m dos : Teiva Gehin 28"48



100 m dos : Teiva Gehin 1'02"89



50 m brasse : Rainui Teriipaia (CNP) 31"04



100 m brasse : Ellis Maraai (OLP) 1'12"80



200 m basse : Hotuitehere Vansam (OLP) 2'50"60



50 m papillon : Leo Duret (CNP) 27"04



100 m papillon : Teherearii Oopa (I Mua Natation) 1'01"09 MPR 14 ans



200 m papillon : Leo Duret 2'30"62



200 m 4 nages : Teiva Gehin 2'22"97



400 m 4 nages : Sosthène Videau (CNP) 5'13"48

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 25 Avril 2022 à 15:26 | Lu 147 fois