Le décollage de la fusée de la Nasa pour la Lune repoussé au 16 novembre au plus tôt

Miami, Etats-Unis | AFP | mardi 08/11/2022 - La malédiction continue pour la mission spatiale Artémis 1: le décollage de la nouvelle fusée de la Nasa pour la Lune a été de nouveau repoussé, au mercredi 16 novembre au plus tôt, à cause de la tempête Nicole qui devrait frapper la Floride en milieu de semaine, a annoncé la Nasa mardi.



Le décollage était jusqu'ici prévu dans moins d'une semaine, le 14 novembre, mais la Nasa a déclaré dans un communiqué vouloir permettre à ses employés de répondre "aux besoins de leurs familles" face à cette tempête, qui devrait s'être intensifiée en ouragan au moment de toucher terre. Après son passage, la Nasa aura par ailleurs besoin d'"assez de temps logistique" pour remettre la fusée dans sa configuration de lancement, a-t-elle ajouté.



Le 16 novembre, la fenêtre de tir s'ouvrira à 01H04 du matin heure locale (06H04 GMT), mais cette nouvelle date est suspendue à "des conditions sûres pour les employés pour retourner au travail, ainsi qu'aux inspections après le passage de la tempête", a précisé la Nasa.



En cas de besoin, une autre date de repli avait préalablement été fixée, au 19 novembre. La Nasa a aussi dit mardi travailler à d'éventuelles "opportunités de lancement additionnelles".



La tempête, qui se trouve actuellement au-dessus de l'océan Atlantique, devrait se transformer en ouragan mercredi près des Bahamas, avant d'atteindre la Floride dans la nuit de mercredi ou jeudi matin, selon le Centre national des ouragans (NHC).



Une alerte ouragan a été déclenchée sur la côte, dans la zone du centre spatial Kennedy, où la fusée se trouve sur son aire de lancement.



Nommée SLS, elle est conçue pour résister à des vents de 74,4 noeuds, soit environ 137 km/h. "Les prévisions actuelles prévoient que les plus gros risques sur le pas de tir sont les vents forts, dont il n'est pas prévu qu'ils excèdent la conception de SLS", a rassuré la Nasa. "La fusée est conçue pour résister à de fortes pluies."



Mardi après-midi, les vents soutenus de Nicole atteignaient "100 km/h, avec des bourrasques plus élevées", selon le NHC. Et la tempête devrait encore se renforcer.



Cet été, deux tentatives de décollage avaient été annulées au dernier moment, à cause de problèmes techniques lors du remplissage des réservoirs de la fusée avec son carburant.



Puis l'engin de 98 mètres de haut avait dû être rentré fin septembre dans son bâtiment d'assemblage, à quelques kilomètres de là, pour être protégé d'un autre ouragan, Ian.



La fusée, dont la valeur est estimée à plusieurs milliards de dollars, ne se trouve de nouveau sur son aire de lancement que depuis quelques jours.



La mission test Artémis 1, sans astronaute à bord, doit marquer le tout premier vol du grand programme américain de retour sur la Lune.



Le programme Artémis doit permettre d'emmener la première femme et la première personne de couleur sur la Lune, en 2025 au plus tôt. La Nasa souhaite en outre y établir une présence humaine durable, avec notamment la construction d'une station spatiale en orbite autour de la Lune.



Pour l'agence spatiale américaine, il s'agit d'une étape devant permettre par la suite un premier voyage vers Mars.

