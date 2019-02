Le crooner Engelbert Humperdinck à To'ata le 24 février

PAPEETE, le 2 février 2019. Engelbert Humperdinck sera en concert à To'ata le 24 février à 19 heures.





Engelbert Humperdinck c’est une voix unique qui a enchanté des millions de fans dans le monde. La Polynésie a été bercée par les chansons d’amour d’Engelbert Humperdinck.



En près de 50 ans de carrière, Engelbert a généré des ventes dépassant les 140 millions de disques, dont notamment 64 albums d'or et 35 disques de platine.



Grand ami d’Elvis Presley, c’est un crooner incontournable de Las Vegas dont son 1er titre à succès planétaire, Release Me, détrôna les Beatles de la première place des hit-parades.



Il a tout enregistré, des ballades les plus romantiques aux chansons à thème de films, en passant par le disco, le rock et même le gospel. Sa voix unique a charmé des millions de fans à travers le monde. Cependant, ce n’est pas seulement la voix qui le caractérise, mais l’homme lui-même, avec son sens de l’humour attachant et ses plaisanteries dépréciées.



La légende continue... C’est dans le cadre d’une tournée de 10 concerts live dans le Pacifique que le célèbre chanteur Engelbert Humperdinck rend visite aux Polynésiens.



Une tournée comprenant 8 dates aux USA, 3 dates en Nouvelles Zélande, 4 dates en Australie, 1 en Indonésie, 1 en Malaisie et 4 au Canada.