Le couvre-feu instauré jusqu'au 15 avril

Les mesures de confinement général instaurées en Polynésie sont "renforcées" et prolongées de dix jours à compter de ce vendredi 20 heures. Lors d'une conférence de presse organisée conjointement avec le président Fritch à la Résidence de Papeete, le haut-commissaire Dominique Sorain a déclaré vendredi l'instauration d'un couvre-feu de 20 heures à 5 heures du matin jusqu'au 15 avril sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française avec interdiction "de toute sortie dans l'espace public".La période de confinement général initialement décrétée jusqu'au 5 avril est en outre prolongée de dix jours au fenua, sous couvert de la loi sur l'état d'urgence sanitaire votée lundi par le Parlement. Cette loi nationale s'applique sur l'ensemble du territoire de la République, y-compris dans les collectivités d'outre-mer bénéficiant d'un statut d'autonomie élargie, à l'instar de la Polynésie."Nous ferons le point à l'issue de cette période", a déclaré vendredi Dominique Sorain, laissant entendre que la mesure de confinement général renforcée par un couvre-feu était susceptible d'être prolongée.A compter de ce vendredi soir et pour l'instant jusqu'au 15 avril, seuls seront autorisés à circuler de nuit les agents des forces de l'ordre et les personnels en lien avec la sécurité publique, les personnels de santé et les employés des "services essentiels", de l'énergie, des télécommunications, de l'assainissement, etc. Une liste précise est annoncée dans la journée par le représentant de l'Etat.Autre mesure, annoncée : le renforcement du contrôle des personnes récemment revenues au fenua et placées en confinement à domicile pour 14 jours. Pour celles-ci, un "contrôle strict" sera opéré par les forces de l'ordre en lien avec le service de la veille sanitaire.Les contrevenants à toutes des mesures de confinement, dont l'état de couvre-feu décrété à partir de vendredi soir, s'exposent à des peines d'amende de 16 000 Fcfp "augmentées jusqu'à des peines de prison en cas de récidive".A ce jour, les 30 cas de coronavirus connus en Polynésie sont concentrés dans la zone urbaine de Papeete (Punaauia-Mahina) et à Moorea. Pour empêcher la propagation du virus dans les commues rurales de Tahiti, des contrôles de circulation seront instaurés. Le haut-commissaire a exhorté la population à limiter les échanges entre la zone urbaine et le reste de l'île de Tahiti et annonce des contrôles routiers pour renforcer le filtrage, dans ce cadre. Les transports aériens en direction des îles sont déjà interrompus depuis dimanche 22 et les liaisons maritimes ne concernent plus depuis la semaine dernière que les opérations d'approvisionnement.En matière de soutien à l'économie de la Polynésie française , et sur les "questions légitimes" liées à l'aide de l'Etat au titre de la solidarité nationale, le haut-commissaire a annoncé une "accélération du versement des dotations économiques de l'Etat au Pays et aux communes", et confirme l'extension à la Polynésie du programme exceptionnel de 300 milliards d'euros garantie par l'état des prêts accordés aux entreprises. La création d'un fonds de solidarité financé par l'Etat pour venir en aide au Pays, telle que le prévoit la loi d'urgence sanitaire est en outre rappelée.Des assurances dans ce sens par le Premier ministre Edouard Philippe ont été reçues dernièrement par le président Edouard Fritch dans un courrier en réponse à la demande envoyée la semaine dernière au chef du gouvernement français.Enfin, sur la question du transport aérien, Dominique Sorain a rappelé vendredi matin que 2 400 touristes avaient pu être rapatriés depuis le début de cette crise sanitaire. Moins d'une cinquantaine de personnes qui ne peuvent pas transiter par les États-unis sont actuellement suivies individuellement par les services de l'Etat afin d'être rapatriées dans les plus brefs délais.