Air Tahiti Nui : Plus de vol dès samedi prochain

Pour les vols en provenance et à destination de Los Angeles seront également suspendu à partir du jeudi 26 mars. En revanche, d’ici là, les deux vols de dimanche, celui de Papeete vers Los Angeles de mercredi, les deux vols de jeudi et le vol Los Angeles-Papeete de vendredi sont annulés. Le détail des vols et des mesures est disponible sur le site d’Air Tahiti Nui.