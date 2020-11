Le couple d’escrocs "détournait" des bateaux

Tahiti, le 4 novembre - Un couple de quadragénaires a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Papeete pour "abus de confiance" et "exécution d’un travail clandestin" à deux ans de prison avec sursis, et à l’interdiction intégrale d’exercer une activité commerciale assortie de l’exécution provisoire. Entre 2014 et 2017, et alors que l’homme et la femme dirigeaient une entreprise dédiée à l’entretien, à la revente et au rachat de bateaux, ils avaient floué une quinzaine de victimes en utilisant le système d’escroquerie dit de "cavalerie".



Un homme et son épouse ont été présentés devant le tribunal correctionnel de Papeete mardi matin pour répondre de faits d’"abus de confiance" et d’"exécution d’un travail clandestin". Faits commis d’août 2014 à janvier 2017 à Tairapu-Est.



L’affaire avait démarré en août 2016 lorsqu’un homme avait déposé plainte contre le couple qui tenait un site "de dépôt-vente d’embarcations nautiques à Taravao". Entendu, le plaignant avait expliqué qu’il avait déposé son bateau en dépôt-vente à hauteur de 500 000 Fcfp sans avoir jamais vu la couleur de cette opération. L’enquête ouverte après ce témoignage avait notamment démontré que le couple avait revendu le bateau pour 700 000 Fcfp en gardant l’argent pour lui. A la suite de l’ouverture d’une enquête liée à cette plainte, les enquêteurs de la gendarmerie avaient établi le mode opératoire des deux prévenus selon lequel "les victimes leur confiaient leurs biens (bateaux, remorques, etc.) à vendre ou réparer" et que ces biens "étaient vendus mais que l’argent issu de la vente n’était pas reversé aux victimes". L’argent recueilli était en effet utilisé pour rembourser de précédentes personnes escroquées. Les enquêteurs avaient dénombré une quinzaine de victimes et avaient également relevé que l’entreprise des prévenus avait été fondée sous couvert d’une association de type loi 1901. Structuration qui leur avait permis de frauder la Caisse de prévoyance sociale à hauteur de 15 millions de Fcfp.