Le contre-amiral Geoffroy d'Andigné prend la tête des Forces armées en Polynésie française

Tahiti, le 1er août 2022 – Le nouveau commandant de la zone Asie-Pacifique et des forces armées en Polynésie, le contre-amiral Geoffroy d'Andigné, a pris ses fonctions lundi matin lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à la caserne Broche de Arue. À cette occasion, Geoffroy d'Andigné a salué une "période de renforcement" des moyens de l'armée au fenua avec l'arrivée, notamment, de deux nouveaux patrouilleurs et du Dauphin qui remplacera l'Alouette.



Les autorités de l'État et du Pays ont assisté, lundi matin à la caserne Broche de Arue, à la prise de fonction du nouveau commandant des forces armées en Polynésie française (FAPF), le contre-amiral Geoffroy d'Andigné qui succède au contre-amiral Jean-Mathieu Rey. Au terme de cette cérémonie, le nouveau commandant des FAPF a indiqué qu'il allait désormais avoir le "plaisir" d'exercer ses fonctions dans le cadre d'une "période de renouvellement et de renforcement" préparée par ses prédécesseurs. "Je suis le premier qui va en bénéficier. Cela va commencer avec l'arrivée du Dauphin qui va remplacer l'Alouette et autour de juillet août 2023, nous aurons un nouveau patrouilleur qui va nous donner des pattes un peu plus longues pour aller un peu plus loin avec des moyens plus importants. En 2025, nous aurons un deuxième patrouilleur que je ne verrai pas mais dont je vais préparer l'arrivée. Nous allons également connaître un renouvellement des Falcon. Tout cela va marquer cette période de renforcement des moyens qui est assez cohérent avec les besoins de la Polynésie et la situation du théâtre Pacifique en général."



Interrogé sur ses objectifs, le contre-amiral Geoffroy d'Andigné a expliqué qu'il s'inscrivait dans la continuité de l'action entreprise par son prédécesseur : "La première mission est la protection de l'espace polynésien avec des missions extrêmement variées. Cela va de la pêche, des ressources, de l'environnement à la protection de notre souveraineté car un espace qui n'est pas surveillé est un espace qui est potentiellement envahi et pillé par des gens indésirables. La protection est notre première mission."

​Un "Pacifique bleu et ouvert" Confrontée à "un espace très dynamique avec des tensions qui apparaissent", la France a "une vision des choses", celle d'un "Pacifique bleu, ouvert, respectueux du droit international et des règles et où l'on n'est pas sur une politique du fait accompli." Pour Geoffroy d'Andigné, cette vision nécessite un "travail en partenariat".



C'est donc pour cette raison que la France mènera d'autres manœuvres conjointes avec les forces armées du Pacifique. "Une unité seule apprend à faire des choses mais pour continuer à progresser, il faut qu'elle travaille en coopération avec d'autres unités. Ces pays sont nos partenaires naturels. Il y a eu l'exercice Marara l'année dernière qui a été un véritable succès et nous participerons à l'exercice Croix du sud en Nouvelle-Calédonie", a confirmé le contre-amiral d'Andigné avant d'indiquer que son premier déplacement international en qualité de commandant des FAPF se fera en Australie.

Parcours Après avoir rejoint l'École navale en 1988, Geoffroy d'Andigné a servi sur l'aviso Commandant Bory avec lequel il a été engagé en 1991 en mer Rouge au sein de l'opération Artimon. Il a ensuite participé, à bord de la frégate Trouville, aux missions Medor puis Myrrhe 2000 dans l'océan Indien. En 2003, Geoffroy d'Andigné a pris le commandement de l'aviso Lavalle. En 2004, il a été affecté à l'état-major des opérations de la marine puis nommé chef de cellule Marine de l'opération Beryx suite au tsunami à Sumatra. En 2010, il a rejoint le préfet maritime de Brest en qualité de directeur de cabinet. Commandant de la frégate anti-sous-marine La Motte Picquet de 2008 à 2010, il a ensuite passé une année en tant qu'auditeur libre au collège de défense de l'Otan à Rome. En 2015, il a rejoint l'état-major des armées au sein duquel il a occupé plusieurs postes. Officier de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite, Geoffroy d'Andigné est marié et père de cinq enfants.

