Le conservatoire fête la musique mercredi à Tipaerui

PAPEETE, le 19 juin 2018 – Pour la fête de la musique, le conservatoire artistique de la Polynésie française organise une journée en musique dans les jardins de Tipaerui, ce mercredi 20 juin de 14h à 19h.



La fête de la musique approche à grands pas. Ainsi, pour célébrer la musique le conservatoire artistique de la Polynésie française, organise, aujourd'hui, une journée en musique dans les jardins de Tipaerui.

Entre 14H et 19H, de nombreux artistes se succèderont pour divertir petits et grands tout au long de la journée. L'entrée est libre.



Au programme :

Dans le grand auditorium

- 14H : Un conte musical pour enfants : "un poirier m'a dit (le choeur des 6/9 ans du CAPF)



Dans les jardins de Tipaerui (Paepae)

- 15H30 : Orchestre traditionnel/Kaina

- 16H30 : Rock et reggae des Musiques actuelles



Salle Malric

- 18H00 : Big BAND DE jAZZ et chanteurs (Ricardo et Jean Croteau).

Les Trois affiches de l'événement ont été réalisées par les élèves de Hell Ton John.