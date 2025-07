Le conjoint violent échappe à la prison

Tahiti, le 10 juillet 2025 - Un homme de 32 ans, jugé en état de récidive légale, a été condamné jeudi en comparution immédiate à six mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans pour avoir violenté son ex-compagne. Lors de l’audience, le prévenu a nié les faits en expliquant qu’il n’avait jamais touché la victime dont il venait de se séparer.



Déjà condamné en août 2021 pour des violences commises sur une femme, un homme de 32 ans a de nouveau été jugé en comparution immédiate, jeudi, pour répondre de faits similaires commis, cette fois, sur son ex-compagne et mère de leur fils. Plusieurs épisodes de violence lui étaient reprochés, le dernier étant survenu le 8 juillet lorsque le prévenu s'était rendu sur le lieu de travail de la victime. Après l'avoir menacée, il avait pris les clés de son véhicule et ce, alors que son ex-compagne le filmait pour avoir une preuve “devant le juge”. Lors de son dépôt de plainte, la victime avait par ailleurs expliqué que son ancien concubin lui avait tiré dessus avec un harpon mais qu'il avait manqué sa cible.



Confronté à ces accusations lors de sa comparution jeudi, le prévenu a quelque peu minimisé les faits en reconnaissant cependant un contexte de séparation tendu. Malgré la présence de “témoins objectifs” de la scène s'étant déroulée le 8 juillet, l'homme a soutenu n’avoir jamais levé la main sur la mère de son enfant. Entendue à son tour, cette dernière a réaffirmé que l'homme avait été violent à plusieurs reprises.



Une “seule et unique condamnation”



Malgré l'état de récidive légale, le procureur de la République a tenu compte, lors de ses réquisitions, du fait que le prévenu avait un travail – “ça vaut quelque chose” – et a demandé qu'il soit condamné à 12 mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans et une interdiction de contact pour que la victime “ait la paix”. Le tout avec exécution provisoire.



Pour la défense du prévenu, Me Sylvain Fromaigeat a ensuite rappelé que son client avait toujours nié s'être montré violent envers la victime et qu'il n'avait été condamné qu'une “seule et unique fois”. Il a, lui aussi, insisté sur le fait que le trentenaire avait un travail et qu'il parcourait 70 km par jour pour s'y rendre en vélo puis pour rentrer chez lui.

Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le récidiviste à six mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans.