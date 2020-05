Le confinement levé dans les archipels, allégé à Tahiti et Moorea

Tahiti, le 12 mai 2020 - Les mesures de confinement sont levées à compter d’aujourd’hui dans les îles polynésiennes, ailleurs qu’à Tahiti et Moorea-Maiao, ont annoncé hier à la mi-journée Dominique Sorain et le président Fritch lors d’une intervention conjointe. Aux îles du Vent les mesures de confinement sont encore allégées. Un nouveau point de situation est annoncé avant la fin du mois.



A partir de ce mercredi zéro heure, les mesures sont totalement levées dans les archipels autres que celui des îles du Vent et la circulation intra-archipel est rétablie, ont annoncé hier à la mi-journée Dominique Sorain et le président Fritch lors d’une intervention conjointe.



A Tahiti et Moorea, seule une poursuite de l'allègement des mesures de confinement est annoncée. Ces restrictions aux îles du Vent ne devraient pas évoluer avant le nouveau point de situation officiel programmé d’ici “la fin du mois” de mai.



Le haut-commissaire a également annoncé hier qu’il n’envisageait plus d’ordonner de nouveau couvre-feu en Polynésie. Cette mesure liberticide “ne correspond plus à la situation sanitaire du fenua”, a-t-il déclaré.



Mais, “nous ne devons en aucun cas relâcher notre vigilance” a-t-il prévenu, en estimant, pour exhorter la population à poursuivre l'application des gestes barrières, que les Polynésiens “devrons apprendre à vivre avec le risque du virus” alors qu'aucun traitement efficace n'est attendu avant plusieurs mois.

Depuis le 13 avril, aucune transmission locale du virus n'a été constatée dans la collectivité. Seuls cinq cas ont été identifiés depuis 28 jours sur un total de près de 2 000 tests réalisés.