Le concert de Tryo repoussé au 23 avril 2022

TAHITI, le 3 avril 2021 - Les conditions sanitaires ont contraint les organisateurs à reporter le concert de Tryo à plusieurs reprises. Pour plus de confort, la date de l’événement est désormais arrêtée au 23 avril 2022.



Rendez-vous le 23 avril 2022 pour " faire résonner leur hymne dans nos campagnes ", écrivent les organisateurs de la société Angela R. Productions.



Ils proposeront à cette date le concert de Tryo à Tahiti. Cet événement, prévu initialement en 2020, a été bousculé par la situation sanitaire. Angela R. Productions persévère pour récompenser les fans.



Tryo, qui comme son nom ne l’indique pas est composé de quatre membres, est un groupe de chanson française à forte influence reggae né en 1995.



Leur premier album, Mamagubida (pour MAnu, MAli, GUizmo, BIbou qui est organisateur et technicien et DAniel), a vu le jour en 1998. C’est un enregistrement d’un concert de novembre 1997. La première chanson, l’Hymne de nos campagnes est un succès. Depuis le groupe a sorti six albums et un live.



Guizmo, Christophe Mali, Manu Eveno et Daniel Bravo proposent un reggae " fervent, frondeur, festif, militant et visionnaire ". Ce qui caractérise le groupe, c’est son approche engagée. C’est aussi le mélange vocal des trois chanteurs du groupe.



Tryo est particulièrement engagé sur le sujet de l’écologie, il est aux côtés de Greenpeace ou bien encore du chef Raoni (un grand chef indien qui vit au Brésil, dans la forêt) quand il s’est opposé à la construction du barrage de Belo Monte. Dans son dernier album, le groupe rend homme avec Watson à Paul Watson, fondateur de la Sea Shepherd Conservation Society.



Le groupe a fêté il y a peu ses 25 ans de carrière. À l’occasion de cet anniversaire, un double album intitulé "XXV" est sorti. Il s’agit de reprises, en duo avec de prestigieux artistes (Renaud, Véronique Sanson, Bernard Lavilliers, -M- ou la famille Souchon) et la jeune génération (Bigflo et Oli, Zaz, Claudio Capéo, Vianney, Boulevard des Airs), des plus grands tubes du groupe.



De "Désolé pour hier soir" à "2050-2100" les chansons sont entièrement revisitées. Elles sont présentées dans une nouvelle version.