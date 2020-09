Le concert Tu’iro’o va réveiller To’atā

TAHITI, le 22 septembre 2020 - Depuis le mois de mars, To’atā est endormi. L’espace n’accueille plus ni artiste, ni public. Le concert Tu’iro’o, prévu initialement en avril est maintenu en 2020. Il aura finalement lieu samedi 10 octobre à 19h30 et rendra hommage à Barthélémy, le King de la musique Kaina et Coco Mamatui.



Après une première édition consacrée aux divas des années 1980-1990, la deuxième édition du concert Tu’iro’o mettra à l’honneur Barthélémy et Coco Mamatui. Barthélémy, le king de la musique Kaina a écrit, composé, interprété de très nombreuses chansons.



"Il pouvait sortir jusqu’à deux albums par an ! ", rappelle Antoine Arakino, cousin germain du king. Coco Mamatui, auteur de Te mata nei au ou de E ho’i ia atu vau i te fenua avec Les Super Boys est un incontournable de la scène artistique polynésienne.



Pour interpréter les chansons de ces deux compositeurs aux voix inoubliables, Kalou, Reia Poroi et Antoine Arakino ont été conviés. Kalou Gooding, bien connu des soirées tahitiennes est guitariste et interprète.



Il a longtemps animé les soirées du Kikiriri avec le Trio Kikiriri avec Vatea Gooding au ‘ukulele et Philippe Wong Hien au clavier.



Reia Poroi, inspirée par Patrick Noble et Esther Tefana a tenté l’aventure musicale avec succès. Elle interprète des registres variés allant de la chanson tahitienne au jazz en passant par la pop ou la chanson française.



Elle fait partie de l’aventure des concerts-documentaires de Felix Vilchez, Tahiti d’antan. Antoine Arakino, auteur, chanteur et compositeur veut, par sa musique, "rendre les gens heureux". Il a été plusieurs fois membre du jury du concours de Tā’iri Pa’umotu.



Les trois chanteurs seront accompagnés par l’orchestre de Bruno Demougeot d’après qui, "le concert Tu’iro’o va faire ressortir des émotions enfouies".



Professeur de piano, coach vocal, il sera entouré de Roger Tetuanui à la guitare, Fariki Mai à la basse, Hans Faatauira aux percussions et ‘ukulele, Dany Teriihoania au clavier et Joseph Lai à la batterie.



Partager et transmettre



Le Tu’iro’o a été lancé pour permettre aux artistes locaux de profiter d’une scène d’envergure : To’atā. Pour Merehau Anastas du ministère de la Culture, le concert Tu’iro’o participe à "une politique de transmission. Il permet aux jeunes de découvrir l’histoire des rythmes et airs des grands noms de la musique polynésienne. Ces jeunes continuent à les chanter sans savoir d’où elles viennent".



Cette soirée sera présentée par Emere Teiva de Fare Mā'ohi et Etienne Raapoto. Déjà présent lors de la première édition de Tu’iro’o, il a tenu à participer à ce deuxième rendez-vous.



Par ailleurs, l’école de danse Tauariki dirigée par Taina Tinirauarii (1er prix Hura Tau en 209 avec Tere ori) montera sur scène pour accompagner les musiciens et les chanteurs. En plus, les présentateurs donneront la parole aux proches de Barthélémy et de Coco Mamatui, des clips et plateaux télé avec ces deux artistes seront également diffusés pendant la soirée.



Le concert Tu’iro’o est porteur d’espoir, "tout est possible malgré les conditions", insiste Hinatea Ahnne. "Ce sera un moment fort, riche d’émotions. Un moment pour s’évader. On en a bien besoin."