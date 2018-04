Le comité confédéral territorial de la CSTP-FO devrait se réunir le 19 avril

PAPEETE, le 11 avril 2018 - Ce comité réunit les 36 secrétaires généraux du syndicat. Ce jour-là, ils désigneront le remplaçant par intérim d'Angelo Frébault. Ce dernier aura, ensuite, trois mois pour mettre en place le congrès du syndicat.



Les 36 secrétaires généraux de la CSTP-FO devraient se retrouver le 19 avril pour désigner leur nouveau secrétaire général par intérim. Une lettre sera déposée ce mercredi à la centrale pour demander la mise en place du comité confédéral, la semaine prochaine.



Depuis la démission d'Angélo Frébault, le syndicat est géré, pour le moment, par son adjointe Mireille Duval, en attendant la nomination du secrétaire général par intérim.



Une fois, que celui-ci sera nommé, il disposera de trois mois pour organiser le congrès du syndicat, afin d'élire le nouveau secrétaire général de la CSTP-FO.



Le congrès est composé des membres du comité confédéral territorial, des délégués syndicaux et représentants syndicaux, des délégués du personnel, des membres du conseil supérieur, des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires des fonctions publiques, et enfin des membres ayant un mandat syndical et représentant la CSTP-FO.



Pour pouvoir prétendre au poste de secrétaire général, le candidat doit recueillir au moins 30 % de l'ensemble des lettres de soutien apportées par les secrétaires généraux des syndicats affiliés ou unions de syndicats associés. Les actes de candidature doivent être déposés 15 jours calendaires avant le congrès.



Le futur secrétaire général de la CSTP-FO sera élu pour une durée de trois ans.



Mahinui Temarii devrait faire acte de candidature.