

Le comédien Olivier Lejeune abandonne la scène, "lâché par sa voix"

Paris, France | AFP | vendredi 21/11/2025 - Le comédien Olivier Lejeune, 74 ans, figure du théâtre de boulevard depuis les années 1970, a annoncé vendredi qu'il était contraint d'abandonner définitivement la scène en raison d'un problème de santé touchant sa voix.



"Pour moi, la scène, c'est définitivement terminé (…) Le ciel me tombe sur la tête, tout s'écroule. Obligé de tout annuler", confie Olivier Lejeune dans un long message publié sur Facebook.



Dans un échange avec l'AFP, le comédien a indiqué être atteint d'un cancer du larynx et devoir subir début décembre une trachéotomie totale.



Ces dernières semaines, le comédien avait entamé une tournée avec la pièce "Monsieur Chasse" de Feydeau, qu'il a dû abandonner au bout de trois représentations. Il devait reprendre aussi à Paris en 2026 la pièce "60 jours de prison" de Sacha Guitry, dont il est l'un des spécialistes reconnus.



Artiste caméléon, le comédien a été formé au Centre dramatique de la rue Blanche, à Paris, avec un premier prix de diction et une capacité atypique de mémorisation dont il enseigne la méthode dans des cours de théâtre et en entreprises.



Il s'est fait connaître au début des années 1970 comme chansonnier, en duo avec Patrick Green. Leur sketch "Pot pour rire, Monsieur le Président" a rencontré un grand succès discographique avec plus de deux millions d'exemplaires.



"Il était une voix - la mienne - qui m'a donné tellement de bonheur (théâtre, télé, cinéma, cabarets, one man show, masterclass, radios) que je n'imaginais pas qu'un jour elle me lâcherait", souligne également le comédien sur Facebook, évoquant les "dommages collatéraux d'une radiothérapie en 2018".



Olivier Lejeune révèle que, ces derniers temps, il a dû avoir recours à un micro-cravate "pour garantir au public une écoute confortable", notamment cet été pour les représentations de sa pièce "Tout bascule", au Théâtre Dejazet à Paris.



"Je vais tenter de compenser ce vide abyssal en écrivant (pièces, séries, longs métrages) (...) Une nouvelle carrière commence. Mais j'aurais tant adoré continuer la précédente !", ajoute-t-il.



Auteur d'une dizaine de pièces et d'innombrables sketches pour les émissions "Le Petit théâtre de Bouvard" et "La Classe", Olivier Lejeune, aussi à l'aise dans le répertoire classique, a animé également des jeux et talk-shows sur Canal+, TF1, France 2, la RTBF et TSR, avant de revenir en force au one-man-show et au théâtre de boulevard.

