Le collège Louise-Tehea-Carlson célèbre son nouveau nom

Tahiti, le 19 mars 2024 - Le 6 juin 2023, le collège de Tipaerui choisissait de porter le nom de Louise Tehea Carlson, éminente et seule femme ayant exercé le rôle de maire de Papeete à ce jour. Si la décision avait été acceptée par le conseil municipal et la famille Carlson, le collège a pris le temps pour organiser une cérémonie “à la hauteur” de cette personnalité très engagée, notamment dans l’enseignement et l’environnement.



“Enfin un collège qui porte le nom d’une femme”, témoignait dans son discours, ce mardi, la représentante du tāvana de Papeete, à l’occasion de la cérémonie marquant le changement de nom du collège de Tipaerui et, il faut le dire, l’aboutissement de plusieurs mois de travail. C’est officiel, l’établissement se nomme désormais “Collège Louise-Tehea-Carlson”.



La décision avait été prise courant 2023 de rebaptiser le collège pour lui octroyer le nom d’une personnalité forte de la vallée de Tipaerui. Au fil des recherches par les professeurs et les élèves, quatre prétendants se sont démarqués, et en l’occurrence des prétendantes. Louise Tehea Carlson, Louise Kimitete, Madeleine Moua et Patua Vaetua Amaru Coulin. Quatre illustres femmes ayant grandement contribué à la vie de Tipaerui.



Trois mois de préparation



Et finalement, à la suite de plusieurs pourparlers, c’est le nom de Louise Tehea Carlson qui avait été retenu. Une figure forte selon le proviseur de l’établissement, Benoît Montaubric, qui ne cache pas sa satisfaction quant à ce changement de nom. Il explique d’ailleurs que si la décision du changement de nom avait été prise début juin 2023, la cérémonie d’inauguration requérait, elle, beaucoup de préparation. L’objectif était sans doute de faire les choses en grand, à l’image de Louise Carlson.



“Lorsque la décision a été prise de renommer le collège au début du mois de juin, il fallait choisir une date pour l’inauguration officielle. Il y a eu un débat entre la famille, le ministre de l’Éducation et les différents acteurs de l’établissement. On a finalement fait le choix d’associer tous les élèves du collège à la production d’une œuvre commune. À partir des éléments de recherche sur la vie de Madame Carlson, les 900 élèves ont participé, imaginé, dessiné, expérimenté et réalisé un certain nombre de petites œuvres communes pour, au final, faire une agrégation numérique de l’ensemble de ces œuvres afin de représenter le visage de Madame Carlson.”



Un spectacle émouvant



Sous le regard des 900 élèves du collège, du ministre de l’Éducation Ronny Teriipaia mais aussi sous l’œil ému de la dizaine de proches de Louise Tehea Carlson venus spécialement pour l’occasion, l’œuvre a été dévoilée, ce mardi. Une grande bâche, contenant l’agrégation des œuvres des écoliers qui dessinent dans leur tout le visage de Louise, s’est déroulée le long du mur au son de l’hymne du collège. Elle restera là jusqu'aux prochaines vacances et sera déployée lors des grands événements du pays et du lycée, mais aussi “la veille des départs en vacances”, ajoute Benoît Montaubric.



Un spectacle émouvant, surtout pour les membres de la famille Carlson/Levy venus célébrer leur mère, grand-mère et arrière-grand-mère. L’un des petits-fils de Louise témoignait ce mardi de cet honneur “de voir le collège porter le nom de notre grand-mère”, lui qui y avait étudié en 1991 et qui voit désormais son fils y étudier. “Aujourd’hui, c’est grâce à elle qu’on bénéficie d’un enseignement de qualité”, disait l’une des arrière-petites-filles de Louise, petite par la taille mais grande par son éloquence malgré son très jeune âge, lors d’un discours commémoratif.





Qui était Louise Tehea Carlson Louise Tehea Carlson, née Levy en 1930 à Papeete, aura gravé son héritage dans les mémoires de Tipaerui, et des Polynésiens en général. C’est la première femme à occuper le poste de maire de Papeete, en 1993. Elle aura mené une vie engagée pour son Fenua adoré, en fondant notamment l’association écologiste Ia Ora Te Natura en 1974, puis la fédération des associations de protection de l’environnement Te Ora Naho en 1988, en parallèle de sa carrière politique.

Rédigé par Tom Larcher le Mardi 19 Mars 2024 à 14:09 | Lu 129 fois