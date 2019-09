Le club-house du golf d’Atimaono rénové en 2020

PAPARA, le 4 septembre 2019 - D'importants travaux seront entrepris en 2020 pour rénover le club house du golf d'Atimaono à Papara dans le but de proposer au public une offre complète de loisir et de restauration. Le montant des travaux est estimé à 85 millions de Fcfp.



Une bonne nouvelle pour les usagers du golf d'Atimaono à Papara. Le conseil d'administration de l'Établissement de gestion et d'aménagement de Teva (EGAT) qui s'est tenu mardi a étudié le projet de rénovation du club house. "Une infrastructure indispensable pour proposer aux usagers du golf une offre complète loisir/restauration, duo nécessaire au développement de l’établissement", indique un communiqué de la présidence.



D'importants travaux doivent être entrepris au cours de l'année prochaine pour un montant estimé à 85 millions de Fcfp.



Le conseil d'administration de l'EGAT s'est également penché sur la révision de la la grille tarifaire du Golf pour mettre en place une nouvelle offre dédiée au « Team Building », concept de plus en plus plébiscité par les entreprises pour motiver et faire adhérer leurs salariés et collaborateurs aux projets d’entreprise, pour créer de la cohésion.