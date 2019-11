Le choc Bellais-Montoya ce vendredi soir

Parole à Sebastien Pitois, fondateur de la RBO :



Quel est l’historique de cette fédération ?



« Je suis dans la boxe depuis 1982. L’idée, c’était de créer [en 2017, NDLR] une fédération qui puisse aider les boxeurs à avoir une ceinture. Beaucoup de boxeurs ont fait de belles carrières, mais ils n’ont jamais eu de ceinture en récompense. Le but, c’est aussi de les faire monter dans les classements mondiaux. Cédric Bellais est classé 112e mondial, Rocky Montoya est dans le top 200 mondial. Avec la RBO, ils vont gagner tous les deux plusieurs places et ils pourront postuler pour une ceinture majeure. »



Comment a été trouvé l’adversaire de Cédric Bellais ?



« À la RBO, nous avons un bureau avec plusieurs personnes, vu qu’on essaye de faire évoluer cette fédération, on a plusieurs critères. Toutes ces personnes donnent leur avis sur différents boxeurs. On se base sur différents classements mondiaux. Rocky Montoya a un palmarès de 32 victoires et 3 défaites. On sait que les boxeurs mexicains sont « durs au mal », donc on a décidé de le nommer challenger officiel pour ce combat. »