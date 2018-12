Le chien de George H. W. Bush l'accompagne pour son dernier voyage

Washington, Etats-Unis | AFP | lundi 03/12/2018 - Placé au service de l'ex-président américain George H. W. Bush peu après le décès de son épouse, son jeune labrador, Sully, entraîné pour aider les anciens militaires, a accompagné la dépouille de son maître jusqu'à Washington lundi.



Portant un harnais aux couleurs du drapeau américain, le labrador à la robe sable était sur le tarmac à Houston, au Texas, pour accompagner le cercueil de son maître à bord de l'avion présidentiel, Air Force One, prêté par Donald Trump.

"Mission accomplie", est-il écrit sous une photo du chien allongé au pied du cercueil de George H. W. Bush, décédé vendredi à 94 ans. L'image a été postée dimanche sur le compte Instagram crée pour cet animal de compagnie (sullyhwbush).

L'heure de la retraite n'a pas pour autant sonnée pour Sully, nommé en hommage au pilote de ligne commerciale, Chesley "Sully" Sullenberger III, qui était parvenu à poser en urgence son avion sur la rivière Hudson, à New York, en 2009.

Entraîné pour accompagner, et apaiser, les anciens combattants blessés ou souffrant de troubles psychologiques, Sully va rejoindre les services de l'hôpital militaire Walter Reed, près de Washington.

"Ce chien va beaucoup manquer à notre famille mais nous sommes réconfortés de savoir qu'il apportera la même joie à sa nouvelle demeure, Walter Reed, qu'à 41", a écrit le fils du 41e président des Etats-Unis et lui-même 43e président, George W. Bush, sur Instagram. Son message avait été "aimé" 250.000 fois lundi matin.

Sully avait deux ans lorsqu'il a été placé en juin au service de George H. W. Bush, ancien pilote de la marine militaire américaine. Son épouse pendant plus de 70 ans, Barbara Bush, était décédée peu avant, en avril.

Le labrador "a été spécifiquement choisi pour offrir un soutien et de la compagnie à M. Bush dans ses activités quotidiennes", avait écrit l'organisation qui s'était chargée du dressage du chien, America’s VetDogs.

Après des obsèques d'Etat à Washington, la dépouille de George H. W. Bush sera ramenée à Houston mercredi, où il sera inhumé.