

Le chemin vers la croix de Tautira inaccessible

Tahiti, le 3 décembre 2025 - C’est une randonnée appréciée des riverains comme des visiteurs, mais depuis une dizaine de jours, un éboulement bloque l’entrée du chemin qui mène à la croix implantée au sommet de la montagne Tahuareva, à Tautira.





C’est une randonnée sportive de trente minutes à une heure appréciée des riverains comme des visiteurs. Il y a une dizaine de jours, un éboulement est survenu à l’entrée du chemin qui mène à la croix implantée au sommet de la montagne Tahuareva, offrant une vue imprenable sur le village de Tautira. Ce mercredi, l’accès situé en face de l’entrée du parc Teafa était toujours bloqué par un amas de terre et de végétaux.



Selon le maire délégué de Tautira, Ueva Hamblin, la Direction de l’équipement a été avisée et avait commencé à nettoyer les arbres et les matériaux tombés à proximité de la route territoriale avant le dramatique éboulement survenu à Afaahiti. En plus du statut privé du chemin, il s’agit aussi de s’assurer que les manœuvres puissent se poursuivre en toute sécurité tandis que l’eau continue de ruisseler de la paroi.



Tout en sachant que les conditions météorologiques actuelles ne sont pas favorables à une intervention, ni aux randonnées.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 3 Décembre 2025 à 16:58 | Lu 748 fois



