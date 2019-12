Le chauffard de la course-poursuite jugé le 2 janvier

En possession de paka aux moments des faits, l'homme va alors s'engager dans une course infernale. Poursuivi par les forces de l'ordre, le SDF va rouler à contresens, brûler des feux, des stops, montant sur les trottoirs, ne maîtrisant ni sa vitesse, ni sa trajectoire. Provoquant plusieurs accidents avec d'autres véhicules et blessant plusieurs personnes, dont un couple et des fonctionnaires, dépositaires de l'autorité publique.



Au total, ce sont pas moins de sept victimes pour des blessures ou des accidents matériels que le SDF fera lors de sa course-poursuite infernale entre Mahina et Papeete. "Cela aurait pu être bien pire", dira le procureur.



Pris dans la circulation, il sera finalement stoppé et interpellé au niveau du carrefour des Trois Brasseurs à Papeete.



L'homme, qui reconnaît les faits, dit regretter son comportement et "ne pas avoir penser aux conséquences". Il s'est excusé auprès des victimes.



Maintenu en détention, il sera jugé le 2 janvier prochain. Étant donné le nombre de victimes et la situation du SDF, ce délai permettra de saisir le fonds de garantie automobile et les assurances.