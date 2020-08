Le chanteur Vianney nouveau coach pour "The Voice"

Paris, France | AFP | lundi 24/08/2020 - Pour sa dixième saison, le télécrochet de TF1 "The Voice" accueille un nouveau coach, le chanteur Vianney, tandis que Florent Pagny fera son retour dans les fauteuils rouges aux côtés d'Amel Bent et Marc Lavoine, annonce la chaîne dans un communiqué.



L'an dernier, l'émission avait entièrement renouvelé son équipe de coachs avec Marc Lavoine, Lara Fabian, Pascal Obispo et Amel Bent, auparavant coach dans "The Voice Kids".



Ce sera la première participation de Vianney, 29 ans, interprète notamment de "Pas là", "Moi aimer toi", ou "Je m'en vais" et lauréat de deux Victoires de la musique. Le jeune chanteur a débuté sa carrière en assurant les premières parties de Florent Pagny, coach historique de l'émission, qui revient après une pause de deux ans.



Les dates de diffusion de cette 10e saison, programmée en 2021, n'ont pas encore été annoncées.



La saison 9, dont les épisodes avaient été raccourcis en raison du confinement, avait fait mieux que celle d'avant en termes d'audience mais était restée sous la barre des 5 millions de téléspectateurs en moyenne.



La finale avait réuni près de 3,9 millions de téléspectateurs contre 3,4 millions l'année d'avant.