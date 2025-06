Le chanteur Chris Brown comparaît à Londres, accusé de coups et blessures

Londres, Royaume-Uni | AFP | vendredi 19/06/2025 - Le chanteur américain Chris Brown, ancien petit ami de Rihanna, doit comparaître vendredi devant un tribunal londonien, où il est poursuivi pour coups et blessures volontaires dans une boite de nuit en 2023.



Arrêtée mi-mai à Manchester (nord de l'Angleterre), la star de 36 ans a été libérée le 21 mai en échange d'une caution de 5 millions de livres (5,9 millions d'euros). Il risque de perdre sa caution s'il ne se présente pas à cette audience vendredi devant la Cour criminelle de Southwark.



Malgré ces poursuites, il a été autorisé à poursuivre sa tournée internationale, entamée le 8 juin à Amsterdam. Actuellement en pleine série de concerts au Royaume-Uni, il doit se produire samedi à Londres.



L'artiste de R&B est inculpé de "coups et blessures volontaires" pour une agression présumée survenue le 19 février 2023 dans une boîte de nuit d'un quartier huppé de Londres, alors qu'il était à l'époque en tournée au Royaume-Uni.



Il est notamment accusé d'avoir frappé à plusieurs reprises avec une bouteille le producteur de musique Abraham "Abe" Diaw au bar de cette boîte de nuit.



La victime aurait été ensuite poursuivie, rouée de coups de poing et de pied.



Chris Brown a été interpellé dans la nuit du 13 mai dans un hôtel cinq étoiles de Manchester, peu après son arrivée en jet privé.



Selon les conditions de sa libération sous caution, l'artiste doit remette son passeport aux autorités britanniques lorsqu'il ne voyage pas, résider à une adresse connue du tribunal, et ne doit pas entrer en contact avec la victime présumée, ni se rendre dans l'établissement où les faits auraient eu lieu.



Un Américain, Omololu Akinlolu, 38 ans, est également poursuivi pour coups et blessures volontaires dans cette affaire.



Chris Brown s'est fait connaître dans les années 2000 avec des titres tels que "Kiss, Kiss" et "Run It!". Originaire de Virginie, il a débuté le chant dans une chorale d'église locale avant de se faire connaître avec sa voix puissante et son style mêlant R&B et rap.



Mais la carrière du lauréat de deux Grammy Awards a été entachée à plusieurs reprises par des accusations de violences.



Début 2025, il a intenté un procès contre Warner Bros., Discovery et d'autres sociétés à l'origine d'un documentaire intitulé "Chris Brown: une histoire de violences", diffusé en octobre 2024 par la chaîne Investigation Discovery. Il leur réclame 500 millions de dollars.



L'avocat de l'artiste, Levi McCathern, a estimé que les réalisateurs du documentaire avaient sapé ses "efforts déployés pendant dix ans pour reconstruire sa vie, mais aussi la crédibilité des véritables survivants de violences".

