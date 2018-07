Le chant des tamari’i volontaires a encore fait vibrer le défilé du 14 juillet

PAPEETE, le 15 juillet 2018- Cette année encore, la cérémonie commémorative du 14 juillet s'est déroulée avenue Pouvana'a a Oopa. Le public, massé autour de l'allée centrale, a répondu présent.



La commémoration de la Fête Nationale du 14 juillet 2018 à Papeete a été présidée par M. René Bidal, Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, en présence des hautes autorités de l’État et du Pays.

Habituellement prévue le matin, cette année la cérémonie a débuté à 16H15, au Monument aux Morts de Papeete. Elle a comporté un défilé à pied et motorisé, sur l’avenue Pouvana’a a Oopa.

Le défilé à pied était composé de la Gendarmerie nationale, du Régiment du Service Militaire adapté de Polynésie française (RSMA), de la Base Navale, du détachement Air, du groupement de Soutien de la Base de Défense (GSBdD), de la Direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (DIRISI), de la Direction des insfrastructures de la Défense (DID), de la direction de la Sécurité Publique, de l’Administration pénitentiaire (Faa’a et Papeari), du Régiment d’Infanterie de Marine du Pacifique, de Sapeurs-pompiers. Le chant des tamari ‘i volontaires, élément incontournable du 14 juillet, a encore résonné sur l’avenue Pouvana’a a Oopa faisant tressaillir l’assistance.

Le défilé motorisé était composé des véhicules de la Gendarmerie nationale, du Régiment d’Infanterie de Marine du Pacifique, du RSMA, de la direction de la Sécurité Publique, de la Police aux Frontières, d’un détachement de sapeurs pompiers et de la protection civile, soit environ une soixantaine de véhicules.